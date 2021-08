Protiv Španjolaca očito ne ide. U kakvoj god formi bili, ne znamo kako protiv Furije. Pobijedili su nas u polufinalu SP-a i EP-a, a sada i u Tokiju. No, ovaj poraz bio je praktički bezbolan.

Španjolska je razbila Hrvatsku (8-4) u posljednjem kolu grupne faze, osvojila prvo mjesto i nas 'bacila' na Mađarsku u četvrtfinalu. Obrana je bila koliko toliko dobra, ali napad je bio užasan. Promašili smo jako puno zicera iz izrađenih akcija. Ipak, ako smo već morali imati loš dan, neka je on bio protiv Španjolske. Protiv Mađara nam trebaju svi raspoloženi pucački.

- Bili su bolji, to nema dileme. U jednoj utakmici s malo golova, a mi nismo imali rješenje u pozicijom napadu. Loši udarci, odabir šuteva, sve u golmana, u njega. To je tako kako je, ne mijenja ništa značajno, znamo što nas dalje čeka, a i da smo dobili, bila je nebitna u rezultatskom smislu. Nije mi drago kakvi smo bili u napadu. Čeka nas Mađarska, top reprezentacija, kasnije znamo put, ukoliko to prođemo. Ovo je za potpuni zaborav u nevažnoj utakmici, ali nije bio dobar naš napad. Sama činjenica da smo dali četiri gola govori samo po sebi - kazao je nezadovoljni izbornik Ivica Tucak.

Bijač je skupio sedam obrana, Marcelić četiri i naš blok je solidno funkcionirao. No, napad je bio za zaborav. Dva gola zabio je Bukić, Macan i Fatović po jedan. Izbornik tvrdi da je pozicijski napad najveći krivac našeg lošeg rezultata.

- Ključ je u pozicijskom napadu, imali smo izrađene situacije. Što se tiče igrača više, manje, bilo je puno tvrđe, to se više ne može razumjeti. U jednom trenutku je bilo naših osam izbačenih, njihova četiri. Previše loših udaraca, krivi odabir, nisu imali energiju. Odmah ćemo napraviti analizu. Ništa se nije dogodilo, oni idu na SAD, mi na Mađarsku, obje se moraju dobiti. Bilo bi pogodnije za nas ako prođemo. Sve je u redu, moramo analizirati ovaj pozicijski napad, odmoriti se i tek sada počinju Olimpijske igre. Sada je četvrtfinale, strašan protivnik. Idemo to dobiti, ovo ranije je sve za zaborav - kazao je Tucak.

Nemamo više pravo na kiks i kako kaže izbornik, tek sada počinju Olimpijske igre za nas. Sve loše smo morali ispucati u grupi, sada slijedi jaka i neugodna Mađarska. Ako dobijemo susjede, u polufinale idemo na pobjednika susreta Crne Gore i Grčke.

- Nitko ne igra dobro osim Španjolske, svi smo u promjenjivim izdanjima, od izvanrednog do jako lošeg. To me ne interesira. Brine me igra Hrvatske. Znamo što Mađari mogu i imaju od kvaliteta. Moramo sebe pripremiti za tu utakmicu, utakmica je otvorena. Na SP-u smo ih dobili za broncu. Oni su u istom sastavu. Neće biti velikih iznenađenja, idemo to dobiti, za to smo radili i živjeli.

Paulo Obradović zaradio je udarac u rebra protiv Australije pa je pod bolovima igrao sljedeće dvije utakmice. Danas ga je Tucak poštedio, ali morat će Paulo stisnuti zube u četvrtfinalu koje se igra za dva dana.

- Danas sam poštedio Paula, ovo nam nije bila značajna utakmica, od danas nema boli, mora biti tu koliko može. Falio nam je njegov vanjski šut. Morao je preskočiti utakmicu, od sada se stišću zubi. Idemo u rovove, tko živ, tko mrtav. Od sada se broje mrtvi - zaključio je izbornik.

I Ante Vukičević slaže se s izbornikom. Loš šut koštao nas je boljeg rezultata.

- Nismo uspjeli zabijati izrađene situacije. Golman im je bio odličan. Nismo bili na šuterskoj razini. Moramo to popraviti. Šut nije funkcionirao. Obrana je bila okej, Bijač je bio super, 8 golova je okej, igrač manje je funkcionirao, ali vanjski šut je bio baš loš. Treba zaboraviti ovo i okrenuti se četvrtfinalu. To i je najbitnija utakmica na turniru. Treba zaboraviti sve ostalo - kazao je Ante.

Mađare jako dobro poznajemo, pripremali smo se s njima za OI. Nadamo se kako će to biti jezičac prednosti na našoj vagi.

- Sparirali smo s Mađarima ovo ljeto. Poznajemo ih, odlični igrači i šuteri, ali imamo kvalitetu za pobijediti. Želimo ući u polufinale. Mađari nisu bili na razini, odlične su tamo ekipe. Grci su u sjajnoj formi, olimpijski turnir je takav, sedam momčadi bori se za medalje. Svaka utakmica je jako teška. Ne treba podcjenjivati nikoga, svašta se može vidjeti u četvrtfinalu. Može biti velikih iznenađenja, nema favorita - zaključio je Vukičević.