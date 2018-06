Tek što se oporavio, mogao je ostati bez Svjetskog prvenstva

Neymar (26) je još u veljači na utakmici protiv Marseillea zadobio ozljedu stopala zbog koje je bio podvrgnut operaciji te propustio ostatak sezone. Na sreću svih Brazilaca, oporavio se na vrijeme kako bi nastupio na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

S reprezentacijom je već odigrao dvije prijateljske utakmice, protiv Hrvatske i Austrije, te je svakoj momčadi zabio po jedan gol.

Na današnjem treningu u Sočiju dogodila se nezgoda za vrijeme druženja s navijačima zbog koje je jedan od glavnih igrača Brazila opet bio na rubu da ostane bez SP-a. Naime, zajedno s još nekoliko suigrača dijelio je autograme kada se pod pritiskom urušila zaštitna ograda.

Na sreću, Neymar je pokazao da ima dobre reflekse te 'pobjegao' ogradi, koja je vrlo lako mogla stajati Brazilca nastupa na Mundijalu.

Neymar is star attraction as fans swarm to Brazil training https://t.co/rtp3dS1gfu pic.twitter.com/8AIa9oGRBy