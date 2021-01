Na današnjoj press konferenciji predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius jasno su kazali kako će svi igrači, bez obzira na status njihovih ugovora, biti na raspolaganju novom treneru Paolu Tramazzaniju do kraja prijelaznog roka, dakle do 15. veljače. U tom razdoblju bit će obavljeni dodatni razgovori s onima kojima istječu ugovori i koji su se morali izjasniti žele li ostati u Hajduku ili ne.

- Obavio sam razgovor sa svima, većina se izjasnila da želi ostati i igrati za Hajduk, ali njih par je li – la – otkrio je Nikoličius, koji se nije želio izjasniti o kojim je igračima riječ, tko se u budućnosti ne vidi u Hajduku.

Dok nema službene potvrde možemo samo nagađati, no puno je zanimljivije ono što je Nikoličius kazao o načinu na koji se do sada radilo u Hajduku. Za to je izabrao primjere Tonia Teklića i Darka Todorovića.

- Neke stvari moramo dovesti u red. Recimo, Tonio Teklić je u klubu već četiri godine a nije startao u niti jednoj-jedinoj utakmici. Meni je to jako čudno. Svi ga hvale, pola lige ga traži, a on ne igra!? Vrijeme je da mi tom momku damo priliku, da vidimo može li igrati za Hajduk ili ne. Pa nije on više 17 – godišnjak, ni 19 – godišnjak, već mu je 21 godina.

- Jednako tako i Todorović. Doveden je u Hajduk na posudbu, gledao sam ga u par utakmica u dresu reprezentacije i odigrao je odlično, recimo u remiju Bosne i Hercegovine protiv Nizozemske bio je jako dobar. Koliko je on cijelih utakmica odigrao za Hajduk? Kako to da je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine dobar, da igra dobro, a da za Hajduk ne igra... - upitao se Nikoličius.

Novog sportskog direktora Hajduka čeka jako puno posla, prije svega u raščišćavanju otvorenih pitanja igrača kojima na ljeto istječu ugovori, kao što su Mijo Caktaš, Adam Gyurcso, Basel Jradi, Ivan Delić, Stipe Radić..., kao i igračima koji su dovedeni na posudbu i za koje mora odlučiti hoće li ih Hajduk zadržati ili ne, a riječ je o Darku Todoroviću, Nihadu Mujakiću i Umutu Nayiru.