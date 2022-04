Tena Lukas ispala u 1/4 finala

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatska tenisačica Tena Lukas nije se uspjela pridružiti Petri Marčinko u polufinalu Zagreb Ladies Opena, ITF turnira koji se održava na terenima TC Maksimir. Lukas je u četvrtfinalu izgubila sa 6-1, 5-7, 4-6 od bosansko-hercegovačke igračice Dee Herdželaš. Tena Lukas je uvjerljivo dobila prvi set sa 6-1, a onda je u drugom dva puta uzastopce izgubila svoj servis, te je Herdželaš povela sa 5-2. Lukas je uzvratila istom mjerom i došla do izjednačenja 5-5. No, u sljedećem gemu Lukas ponovno gubi servis i otvara priliku tenisačici iz BiH da na svoj servis dobije set. Dvanaesti gem drugog seta je najduže trajao, Lukas je spasila pet set lopti, imala je i jednu priliku za break, ali šestu set loptu Herdželaš je iskoristila. U odlučujućem setu obje tenisačice držale su svoj servis sve do sedmog gema, kada je prednost breaka ostvarila Herdželaš i uspjela je doći do pobjede, te će u polufinalu igrati protiv Mađarice Rele Luce Jani, koja je u četvrtfinalu dobila našu Antoniu Ružić sa 6-4, 6-1. Od tri hrvatske predstavnice u četvrtfinalu plasman u polufinale ostvarila je samo najbolja juniorka svijeta 16-godišnja Petra Marčinko pobijedivši Ukrajinku Katarinu Zavacku (WTA - 199.) sa 6-3, 6-1. Marčinko će za mjesto u finalu u petak igrati protiv druge nositeljice Nijemice Jule Niemeier (WTA - 110.) koja je nadigrala Irinu Šimanovič (WTA - 270.) iz Bjelorusije sa 6-4, 7-6 (1).

Najčitaniji članci