Tenisač šetao i divio se Monte Carlu, a onda ga zatekli lopovi. Ukrali mu sat od 300.000 eura

Monte Carlo je raj na zemlji. Predivan krajolik i more, ne plaća se porez, a jahte, luksuzne vile i automobili su na svakom koraku. Uz to, u francuskoj kneževini je vrlo nizak postotak kriminala, što ga čini jednim od najsigurnijih gradova, no američki tenisač Sebastian Korda, 27. na svijetu, susreo se s predstavnicima tog niskog postotka.

Dok je šetao u blizini teniskog terena gdje se igra Masters u Monte Carlu, Kordu su zaskočili razbojnici. Jedan je vozio motocikl, drugi je skočio s njega i napao američkog tenisača koji se divio ljepotama francuskog raja na zemlji. U tome trenutku shvatio je da više nije u raju. Lopov mu je s ruke otrgnuo sat marke Richard Mille, vrijedan 300 tisuća eura, sjeo na motocikl i otišao u nepoznatom smjeru sa svojim kolegom.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Korda je sve prijavio policiji, ali zasad nema ni traga lopovima koji su ga pokrali. Policija pregledava nadzorne kamere i pokušava dokučiti neki trag koji bi ih približio razbojnicima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Sve se dogodilo nekoliko dana uoči početka turnira koji je ovih dana u francuskoj kneževini, a Korda je izletio iz drugog kola od Jannika Sinnera. Kneževina Monako mu ovaj put neće ostati u lijepom sjećanju.