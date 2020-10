Tenisači poludjeli na sutkinju: Kako ti znaš jel' se može igrati? Pa ti sjediš gore, mi igramo...

Ovaj put su na sutkinju poludjeli Dominic Thiem i Diego Scwartzman koji trenutno igraju četvrtfinale. Danas gotovo cijeli dan pada kiša u Parizu i ovaj dvojac je očekivao da će krov biti zatvoren...

<p>Ovogodišnje izdanje <strong>Roland Garrosa</strong> pamtit ćemo jako dugo. Nažalost, više zbog onih loših stvari i brojnih propusta koje su imali organizatori. </p><p>Prvo se pojavio skandal s korona virusom kada su organizatori s turnira izbacili BiH tenisača Damira Džumhura čiji je trener bio prvo pozitivan na korona virus, ali već na drugom testiranju je bio negativan. Organizatori ga ni tada nisu htjeli ubaciti natrag u turnir pa ih je on tužio.</p><p>Drugi problem su hladnoća i kiša. Od samog početka turnira kiša je padala skoro svaki dan, a organizatori su uporno odbijali spustiti krov na glavnom terenu. To je naljutilo tenisače i tenisačice koji nisu htjeli igrati po kiši jer postoji velika mogućnost ozljede. </p><p>- Pričao sam sa supervizorom prije meča i moje pitanje, kada sam vidio nebo, bilo je zašto krov odmah ne zatvorimo i tako odigramo cijeli meč? Vidio sam prognozu i uopće nije izgledalo dobro. Kad je kiša počela, sudac u stolici mislio je da se može igrati. Razumio bih da nije bilo krova, ali ovo je upravo razlog zbog kojeg krov postoji - žalio se Novak Đoković prije nekoliko dana kada sudac također nije htio zatvoriti krov iako je kiša padala.</p><p>Lekcija naučena? Pa baš i nije. Ovaj put su na sutkinju poludjeli Dominic Thiem i Diego Schwartzman koji trenutno igraju četvrtfinale. Danas gotovo cijeli dan pada kiša u Parizu i ovaj dvojac je očekivao da će organizatori zatvoriti krov na glavnom terenu <strong>Philippe Chatrier</strong>. No prevarili su se. Sutkinja i supervizor su ih uporno tjerali da igraju iako je bilo jako sklisko.</p><p>- Kako ti znaš da se može igrati ili ne. Ti gore sjediš a mi dolje igramo - rekao je Schwartzman, a Thiem dodao: Pa opasno je za igrati po ovome terenu! </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.eurosport.com/tennis/roland-garros/2020/french-open-2020-dominic-thiem-and-diego-schwartzman-fume-at-umpire-in-the-rain-it-s-dangerous_sto793" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>A razgovor je zapravo krenuo nakon što je kiša počela utjecati i na lopticu. Thiem je poslao jednu kratku na lopticu, Argentinac je bio uvjeren da je aut, a sutkinja je dosudila da je unutra.</p>