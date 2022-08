Tenisačica koju je tata ljubio u usta i tapšao po stražnjici: 'U Češkoj to ne bi bio problem'

Vidjela sam video i bila je to spontana reakcija cijelog tima. Radovali smo se. Možda je to bilo nezgodno i nekima neugodno, ali već sam o tome razgovarala s timom i neće se ponoviti, rekla je mlada češka tenisačica Sara Bejlek (16, WTA 209.) čiji je video nakon pobjede na US Openu ubrzo postao viralan.

Plasirala se u glavni ždrijeb turnira pobjedom protiv Britanke Heather Watson (30, WTA 157.) s 3-6, 6-4, 7-5, a nakon toga odjurila do svog oca i trenera koji su pobjedu proslavili na čudan i diskutabilan način.

Otac ju je zagrlio i tapšao ju po stražnjici, a nedugo nakon toga ju je poljubio u usta. Isto se dogodilo i s trenerom nekoliko trenutaka kasnije, a to je izazvalo more komentara na društvenim mrežama. Sad je sve dodatno objasnila i Čehinja.

- Tata mi je tata i uvijek će biti. Trenera znam otkad sam imala osam godina. On mi stavlja tapeove, masira me. Da se nešto slično dogodilo u Češkoj, nitko ne bi imao problema s tim - rekla je Sara za iSport pa zaključila:

- Ali pošto smo u Americi, svi to komentiraju. Ali kako sam i rekla, neće se dogoditi.

Nakon spomenute pobjede nije se dugo zadržala na turniru te se u prvom kolu s 6-3, 6-1 izgubila od Ruskinje Ljudmile Samsonove (23, WTA 35.).

