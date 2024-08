Teniski svijet bijesan je na Sinnera. On je smio igrati, Čilića suspendirali zbog glukoze...

Kada tenisač padne na doping testu, uobičajeno je da teniske organizacije to iskomuniciraju s javnosti i da se dotičnome zabrane nastupi dok se ne rasvjetli cijeli slučaj ili dok ne dokaže nevinost. To je uobičajena procedura kroz koju su prolazili svi, ali očito za neke postoje dvostruka mjerila. Teniski svijet potresla je vijest o prvom tenisaču svijeta Janniku Sinneru koji je u ožujku ove godine bio pozitivan na doping testu na Masters turniru u Indian Wellsu.

Dodatna analiza ustvrdila je da je Sinner bio pozitivan na nedopuštenu supstancu clostebol, što je tenisač saznao i ranije, no kako je imao pravu na žalbu vijest nije izlazila u javnost ranije. Ipak, izbjegao je suspenziju i jedina kazna bit će oduzimanje novčane nagrade i bodova s Indian Wellsa gdje je došao do polufinala.

Foto: Susan Mullane/REUTERS

Razlog je što je prihvatio krivnju, ali istaknuo da nije svjesno konzumirao nedopuštena sredstva s tim da mu je u organizmu pronašena vrlo mala količina, manje od milijarditog dijela grama. To je Svjetska teniska doping agencija uvažila. Izjasnio se da je njegov fizoterapeut Giacomo Naldi imao pojekotinu na ruci koju je sanirao sprejem, a kako takvi sprejevi sadrže male količine klostebola, on ga je prilikom tretmana prenio na talijanskog tenisača. Nezavisna komisija uvažila je to objašnjenje i oslobodila ga krivnje.

Iako je Sinner bio pozitivan na testu i na drugom testiranju, komisija je uzela u obzir njegovo obrazloženje. No, ono što je problematično u cijeloj priči je da su dopustili Sinneru da nastupa na turnirima tijekom istražnog procesa, što nikada nije bila praksa. I zato je teniski svijet poludio.

Foto: Susan Mullane/REUTERS

- Besmisleno. Bez obzira je li slučajno ili namjerno. Ako dvaput budete pozitivni na zabranjenu supstancu (steroid), morate biti suspendirani na dvije godine. Vaš učinak je poboljšan. Krema za masažu, da, lijepo - napisao je Nick Kyrgios.

Opleo je po Sinneru i britanski tenisač Liam Broady.

- Dopingirao se Sinner ili ne... Ovo nije pošteno. Mnogi tenisači prolaze iste stvari i moraju čekati mjesecima ili godinama da dokažu svoju nevinost. Ovo ne izgleda dobro.

Tennys Sandgren je napisao:

- Ovo je smiješno... Rabljeni steroidi umjesto masaže? ATP gleda samo igrače koji mu donose novac. Dobro za posao, ali loše za transparentnost i integritet.

Foto: EMPICS Sport/PRESS ASSOCIATION

Slična mjerila nisu se odnosila na hrvatskog tenisača Marina Čilića koji je prije 11 godina suspendiran na devet mjeseci jer su mu u tijelu pronašli male tragove nikethamida, tvari koja pomaže dišnim putevima, a unio ju je putem tableta za glukozu koje mu je kupila majka. Nisu dokazali da mu je nikethamid poboljšavao sposobnosti, Hrvat je na suđenju uvjeravao da nije namjerno konzumirao navedenu tvar, no nezavisno vijeće ITF-a nije imalo milosti. Antidopinška agencija tražila je dvogodišnju kaznu, htjeli su od njega, kao poznatog tenisača, napraviti primjer što će se dogoditi sa svima koji krše propise. Na kraju je, ni kriv ni dužan, dobio devet mjeseci kazne. Ovaj put je za Sinnera izostala takva praksa.