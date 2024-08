Tenzije u Ljubljani: Sramotne poruke po gradu, Olimpija prvo zabranila ulaz navijačima Rijeke

Na današnji dan prije 11 godina Rijeka je izbacila Stuttgart i prvi put u povijesti plasirala se u grupnu fazu Europske. Bio je to najveći uspjeh kluba i dan na čiji spomen se riječkom puku momentalno vrate slike onog veličanstvenog slavlja. Baš na obljetnicu tog velikog uspjeha koji je debelo zapisan u klupskim povijesnim knjigama, Rijeka ima priliku izboriti novu jesen u Europi.

Pokretanje videa... 01:11 Sažetak Osijek - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Momčad Radomira Đalovića večeras od 19 sati gostuje kod ljubljanske Olimpije u drugoj utakmici play-offa Konferencijske lige. Prvi susret na Rujevici završio je 1-1 pa hrvatski viceprvak mora juriti pobjedu. Bit će ovo najbliže gostovanje Rijeke u europskim natjecanjima pa samim time i jedno od najmasovnijih što se tiče navijača. No, nije moglo bez problema i tenzija u pripremi utakmice pa su se pojavile rupe u organizaciji.

Susret 3. pretkola Europske lige između Rijeke i Elfsborga | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Velike peripetije bile su uoči utakmice što se tiče ulaznica. Za navijače Rijeke bilo je namijenjeno pet posto od ukupnog kapaciteta, ali kako je interes ogroman, to je planulo u sat vremena. Olimpija je stoga omogućila gostujućim navijačima ulaznice i na drugim tribinama, ali uz zabranu nošenja klupskih obilježja. I tu je prodaja tekla sjajno, okupirali su Riječani više od deset posto kapaciteta Arene Stožice, no na to su se pobunili domaći navijači koji su se uplašili da za njih neće ostati ulaznica.

Prva utakmica Rijeke i Olimpije u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Olimpija je na to odgovorila apsurdnom odlukom da na domaću tribinu neće puštati hrvatske državljane pa će tako poništiti karte onima koji su je već kupili. Suluda reakcija na kuršlus koji su sami izazvali.

Na svu sreću, prevladao je zdravi razum pa su nakon žalbe Rijeke domaćini promijenili odluku i odlučili kako će sve navijače Rijeke s ulaznicama preusmjeriti na gostujući sektor.

Nepotrebnih tenzija i rasplamsavanja negativne atmosfere bilo je i na ljubljanskim ulicama gdje su osvanuli uvredljivi natpisi 'Šugava Rijeko'. Isti transparent navijači Olimpije razvili su na tribini uoči prve utakmice protiv Rijeke.