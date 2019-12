Ter Stegen prokockao pobjedu Barce: Real može preuzeti vrh!

Španjolski prvak i aktualni lider La Lige Barcelona u susretu 17. kola na gostovanju kod Real Sociedada u San Sebastianu odigrala je 2-2 (1-1).

Honours even after a pulsating clash at the Reale Arena! 🤩#RealSociedadBarça 2-2 pic.twitter.com/u6VSVx02ZT