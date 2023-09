Teška ozljeda Perišića: Potrgao ligamente, Euro pod upitnikom!

Grozne vijesti iz Londona Ivan Perišić (34) pretrpio je tešku ozljedu koljena na treningu Tottenhama bez kontakta i čeka ga operacija. Pokidao je prednji križni ligament, što je jedna od najtežih ozljeda u nogometu, što znači da ga čeka od šest do osam mjeseci pauze.

Do Eura je ostalo manje od devet mjeseci pa je pitanje hoće li se sjajni napadač "vatrenih" stići oporaviti.

We can confirm that Ivan Perisic has suffered a complex Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury in his right knee.



The experienced Croatia international sustained the injury in non-contact training and will undergo surgery.



Wishing you well in your recovery, Ivan 💪 pic.twitter.com/U9BMv2U7Kb