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NEMA ODUSTAJANJA

Teška ozljede neće je zaustaviti. Vonn se opet vraća skijanju?

Piše Ivan Tomašković,
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Teška ozljede neće je zaustaviti. Vonn se opet vraća skijanju?
Foto: Christopher Creveling/REUTERS
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Vonn je prvi put završila karijeru 2019. godine zbog brojnih ozljeda i kroničnih problema s koljenima

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Jedna od najboljih skijašica u povijesti Amerikanka Lindsey Vonn (41) službeno je uvrštena u reprezentaciju SAD-a za sezonu 2026./27., iako se još oporavlja od teške ozljede koju je zadobila na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo u veljači ove godine. 

Američki skijaški savez u srijedu je objavio popis od 49 reprezentativaca, a Vonn se našla u najjačoj, A kategoriji.  Odluka je privukla pozornost jer se nakon stravičnog pada u olimpijskom spustu činilo da je njezina karijera završena. Ipak, 41-godišnja Amerikanka ne želi isključiti mogućnost još jednog povratka. Njezino uvrštavanje u reprezentaciju ne znači da će ponovno nastupati u Svjetskom kupu, a konačnu odluku donijet će nakon oporavka.

Vonn je u intervjuu za američki USA Today, krajem rujna, otkrila da je u studenom očekuje nova operacija. Liječnici će joj ukloniti metalne pločice i drugi materijal ugrađen u lijevu nogu nakon teškog prijeloma te operirati prednji križni ligament koji je ozlijedila prije Olimpijskih igara. Hoće li sada konačno završiti karijeru ili nastaviti, još nije poznato. 

Inače, Vonn je prvi put završila karijeru 2019. godine zbog brojnih ozljeda i kroničnih problema s koljenima. Nakon djelomične zamjene desnog koljenskog zgloba odlučila se vratiti natjecateljskom skijanju krajem 2024. godine. Njezina druga sezona nakon povratka bila je impresivna. U prosincu 2025. pobijedila je u spustu u St. Moritzu, čime je s 41 godinom postala najstarija pobjednica utrke Svjetskog kupa u alpskom skijanju, računajući i muškarce i žene.

Foto: Instagram

Mjesec dana kasnije slavila je i u austrijskom Zauchenseeu, ostvarivši 84. pobjedu u Svjetskom kupu i onda joj se dogodio težak pad na Olimpijskim igrama u Cortini. 

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