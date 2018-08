Teška vremena: Bio broj jedan, a sada je 832. i sam sebe sprda

Prije samo nepunih godinu dana s vrha ATP ljestvice gledao je na sve ostale, bio je lovina, onaj kojega su željeli skinuti. Danas je Britanac Andy Murray na 832. mjestu (bio je i 838. prije dva tjedna) i napokon je povezao dvije pobjede.

Na ATP turniru iz serije 500 u Washingtonu Andy je pobijedio Mackenzija McDonalda i Kylea Edmunda. Teško, u tri seta oba puta, ali s dvije pobjede pokazao je da se polako vraća.

The comeback continues....@andy_murray takes out compatriot Edmund 7-6(4) 1-6 6-4 to reach the third round in Washington.#CitiOpen pic.twitter.com/GOAIFRmidG