Teške optužbe u F1: Varate i zato ste brži. Prijavili smo vas

Valtteri Bottas pobijedio je na VN Japana ispred Sebastiana Vettela i Lewisa Hamiltona čime je Mercedes osigurao šesti konstruktorski naslov u nizu. Raspletom događaja na Suzuki prvaci mogu biti jedino Bottas i Hamilton pa će se i ove godine borba do kraja voditi između samo dva vozača 'srebrne strijele'.

Foto: Reuters

I dok se borba na vrhu više-manje zna, dvoboji za sredinu poretka Formule 1 dugo nisu bili ovako užareni. Od devetog do 14. mjesta razlika je 11 bodova, a plasman na kraju sezone itekako znači zbog iznosa sredstava koje će momčadi dobiti.

Deveto i deseto mjesto ukupnog poretka drže Daniel Ricciardo i Nico Hülkenberg, vozači Renaulta, s 42 i 35 bodova dok je 11. Sergio Perez iz Racing Pointa, bivše Force Indije, s 35 bodova.

Tu su i Lando Norris iz McLarena s istim brojem bodova te Danil Kvjat iz Torro Rossa s 33 boda. Krug zbijenih vozača zatvara Kimi Raikkonen iz Alfe Romeo s 31 bodom.

Borba za sredinu poretka itekako je napeta, a u nedjelju nakon VN Japana iz tabora Racing Pointa stigle su teške optužbe na račun Renaulta.

Momčad Racing Pointa uložila je službeni protest protiv momčadi Renaulta zbog navodnog kršenja sportskog i tehničkog pravilnika Formule 1 te FIA-ina Međunarodnog sportskog kodeksa, piše f1puls.com.

Iz Renaulta su objavili kako je Racing Point poslao dokument od 12 stranica zbog čega će proces zasigurno potrajati. Razlog protesta je činjenica da Renault navodno u svojim bolidima ima ilegalni unaprijed namješteni sustav balansa kočnica koji ovisi o broju krugova.

FIA je prosudila kako je protest valjan te su jedinice kontrolnih elektronika i upravljači iz njihova oba bolida zaplijenjeni. Tehnički delegati će provesti detaljnu analizu hardvera, softvera i podataka vezanih uz te dijelove kako bi procijenili jesu li ti dijelovi u RS19 uistinu ilegalni.

- Renault F1 Team priznaje protest uložen od strane Racing Pointa vezan uz njihov sustav balansa kočnica nakon VN Japana. Predstavnici momčadi sastali su se sa sucima utrke u Suzuki, no zbog složenosti dokumenta od 12 stranica kojeg je pripremio Racing Point, novi sastanak će se održati budućeg datuma koji nije definiran. Renault F1 Team planira iskoristiti ovu pauzu kako bi pripremili jednako detaljan dokument kojim će rigorozno braniti svoju poziciju - poručili su iz Renaulta na Twitteru te dodali:

- Rezultati VN Japana trenutno ostaju nepromijenjeni.

STATEMENT: @RenaultF1Team acknowledges the protest lodged by @RacingPointF1 concerning its brake bias system following the #JapaneseGP . Team representatives have met with the Stewards of the Event at Suzuka, but due to the complexity of the 12-page dossier... [1/2]

...prepared by @RacingPointF1, a further meeting will take place at a future date, to be defined.@RenaultF1Team intends to use this recess to prepare an equally detailed case to rigorously defend its position.

The results of the #JapaneseGP still stand at the current time.

[2/2]