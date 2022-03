Teški kaos u PSG-u: Neymar pijan dolazi na treninge!?

Kada su na početku sezone uspjeli pridobiti Lea Messija te ga pripojiti Kylianu Mbappéu i Neymaru, predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi osjećao se kao da je osvojio Mount Everest. Osmijeh od uha do uha, samo što se ne zadere: Imamo Ligu prvaka.

I to je bio jedini cilj. Otkako su bogati Katarani stigli u Pariz prije 11 godina i pretvorili ga u svoju igračku, jedino su razmišljali o tome kako osvojiti najelitnije klupsko natjecanje. Francusko prvenstvo, Kupovi, punili su klupske vitrine, ali to je bilo manje važno. I zbog tog jednog i najvažnijeg cilja upumpali su na stotine milijuna eura, a samo ove sezone doveli su Messija, Ramosa, Hakimija, Wijnalduma, Donnarummu... Kada navedene zvijezde pridodamo Verrattiju, Mbappéu, Neymaru, imamo jedan od najjačih klubova u svijetu.

No, povijest nam je već pokazala, novcem se ne može kupiti srce. Imaju kvalitetu, klasu i katarske petrodolare, brojne zvijezde i individualnu čaroliju na izvoz, ali nemaju momčadski duh. I to se vidjelo i ovaj put.

Ta početna sreća i euforija nakon dolaska Messija kratko je trajala. Vrlo brzo vidjeli smo sve manjkavosti ovog zvjezdanog PSG-a vrijednog više od 900 milijuna eura. Gubili su mnoge utakmice ove sezone, a totalno ih je nokautirao Real Madrid koji ih je izbacio iz osmine finala Lige prvaka i to nakon što su Parižani imali ukupno vodstvo od 2-0. No, u posljednjih pola sata na Santiago Bernabeuu nisu postojali. Madriđani su utrpali tri gola (3-1) i prošli dalje.

Taj poraz unio je kaos u klub. Jedni druge optuživali su za poraz, a ta katastrofalna atmosfera prelila se i u prvenstvo gdje su prvo izgubili od Nantesa, a prošlo kolo pregazio ih je Monaco. Momčad od 900 milijuna eura izgleda kao momčad od 10 eura.

Ne zna se tko pije, a tko plaća, svatko igra svoje utakmice, a uz to i u većini njih tinja želja za odlaskom. U ovakvom bogatom, ali nezdravom okruženju više nitko ne želi igrati. Messi je došao kao veliko pojačanje, ali to više nije onaj čarobnjak iz Barcelone. Neprepoznatljiv, nezainteresiran, nemoćan. Nema više njegove magije, samo povremeni bljeskovi. Već je požalio što je otišao s Camp Noua pa se želi vratiti.

Kylianu Mbappéu istječe ugovor na kraju sezone i vrlo vjerojatno dolazi u Real Madrid. Samo čeka kraj sezone da može napustiti Park Prinčeva, a njihovim putem mogao bi i Neymar.

Brazilac je došao u PSG prije pet godina za 220 milijuna eura, što je najveći transfer u povijesti. No, odavno to nije onaj stari Neymar. Gotovo svaki prijelazni rok priča se o njegovom odlasku, a ovog ljeta to bi se moglo dogoditi. Francuski mediji pišu da sve radi samo da ga čelnici otjeraju iz kluba. Na terenu mlatara rukama, buni se svako malo, prigovara svima, simulira, a u slobodno vrijeme pije alkohol i ne dolazi na treninge.

- Neymar gotovo ne trenira, dolazi u užasnom stanju, na rubu pijanstva. Brazilac se osvećuje PSG-u, on je totalnom raskidu s klubom i svlačionicom - rekao je novinar RMC Sporta Daniel Riolo.

Mauricio Pochettino više nema nikakav autoritet i samo se čeka kraj sezone da napusti kormilo. Igrači ga ne poštuju, postoje klonovi u svlačionici i momčadi prijeti raspad. Mnogi od njih mogli bi otići na ljeto, a za njima i predsjednik Al-Khelaifi kojeg žele maknuti katarski vlasnici.

- PSG više nije klub. Treneri više ne postoji, predsjednik nije rekao ni riječi. Nakon takve katastrofe, trebalo je podignuti momčad. Ništa. Ni Leonardo, ni Nasser Al-Khelaifi. Potpuni poraz - piše Riolo.

Parižani su ispali iz Lige prvaka te Kupa pa im je ostalo samo prvenstvo. Imaju 12 bodova više od Marseillea i teško da to mogu prosuti, ali užasna atmosfera i sukobi u svlačionici itekako se osjete na rezultatima. Izgubili su čak tri utakmice od posljednjih pet pa se njihovi rivali nadaju da će se taj raspad nastaviti. Još kad bi izgubili i prvenstvo, e to bi bila neviđena blamaža.

