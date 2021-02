Utakmica Belenensesa i Porta (0-0) protekla je u dominaciji gostujuće momčadi, ali ono što se dogodilo u 88. minuti bilo je strašno. Nakon ubačaja Corone na loptu su krenuli desni bek Porta Nanu i stoper domaćih Edgar koji je izbacio loptu u korner, a u naletu je s obje šake u glavu domaći golman Kritsyuk pogodio spomenutog Nanua koji je ostao nepomično ležati, dok je medicinska služba odmah utrčala na teren.

Sudac Verissimo odmah je pokazao da su potrebna i nosila jer je Nanu očito bio bez svijesti. 'Doletjeli' su svi igrači odmah oko Nanua da vide što se događa, a jedan od članova gostujuće momčadi samo ih je odvajao i molio da se ozlijeđenom igraču da zraka. Dobrih 11 minuta je medicinska služba pokušavala smjestiti Nanua na nosila i ubaciti ga u kola hitne pomoći koja su imala problema s pristupom na teren koji je u 88. minuti kad se sve odigralo već bio u dosta lošem stanju.

Plakao je Pepe na stativi, Marega se molio pokraj kola hitne pomoći, a medicinari su stavljali Nanua na nosila te ga pričvrstili. Prilikom podizanja s travnjaka, Nanuova je ruka samo ispala iz nosila te očito igrač nije bio pri punoj svijesti jer je udarac bio prilično jak. Dobili su tad žute kartone i trener Porta Sergio Conceicao i Marega zbog prigovora sucu, dok je golman ostao bez opomene.

Postavlja se pitanje što znači opasna igra za crveni karton i kad bi se VAR trebao uključiti. Nije upitno da je Kritsyuk želio izbaciti loptu boksanjem, kao ni da je prvi na lopti bio Edgar, i izbacio loptu u korner, ali koliko se puta sudio prekršaj nakon primjerice ubačaja iz kornera i povlačenja igrača koji nikako nije mogao dohvatiti loptu?

Događali su se i nenamjerni udarci u glavu kod lopti koje su išle u visini prsa pa je jedan igrač na nju krenuo glavom, drugi nogom te je znalo završiti loše. Podijelili su se mnogi crveni kartoni, a ovo je u najmanju ruku trebala biti javna opomena. Teren je bio u katastrofalnom stanju, nekoliko su puta igrači Belenensesa imali startova kakvih se ne bi posramio ni gostujući kapetan Pepe, ali ono što smo vidjeli u 88. minuti bilo je - užasno.

Stavili su medicinari na desnog beka Porta i foliju za održanje tjelesne temperature kad su ga stavljali u kola te napustili teren. Igra se nastavila sve do 108. minute kad je sudac svirao kraj, ali to ionako više nije bitno jer su svi mislili samo na to što se trenutno događa s Nanduom. Kapetan Pepe je nakon utakmice rekao kako su saznali da se Nanu probudio u kolima te da bi sve trebalo biti bolje nego što je izgledalo na terenu.