'Teško da će Leo ostati u Barci'

Jorge Messi bi se u poslijepodnevnim satima trebao sastati s predsjednikom Barce Josephom Bartomeuom koji se nada da će uspjeti nagovoriti njegovog sina da ostane na Camp Nou

<p>Prošlo je tjedan dana otkako je<strong> Leo Messi (33)</strong> priopćio čelnicima kluba da želi otići iz <strong>Barcelone</strong>. Ionako grogirane Katalonce, ta je vijest još dodatno nokautirala. Dok su se ostali igrači okupili u nedjelju i krenuli s treninzima u ponedjeljak, Argentinca nije bilo.</p><p>On i dalje gura po svome te se neće pojaviti dok ga ne prodaju. Ili barem dok ne ispregovara s klubom nove uvjete koji će ga zadovoljiti. A jedan od tih je odlazak predsjednika Josepha Bartomeua s kojim je Leo u užasnim odnosima.</p><p>Dok se Argentinac ne izjašnjava o cijeloj situaciji i ne želi razgovarati s čelnicima Blaugrane, to će u njegovo ime napraviti njegov otac <strong>Jorge Messi (62) </strong>koji je ujedno njegov agent. Messi stariji stigao je danas ujutro u Barcelonu, a tijekom dana bi trebao obaviti razgovor s Bartomeuom koji se zalijepio za fotelju i nikako da se odlijepi, unatoč katastrofalnoj situaciji u kojoj se klub nalazi. Naravno, Leov otac danas je jedna od traženijih osoba u Španjolskoj pa su ga u zračnoj luci dočekali brojni novinari. Dok se Leo još nije izjasnio i vješto izbjegava medije, njegov otac je za emisiju El Chiringuito je bio nešto otvoreniji.</p><p>- Lionelova budućnost u Barceloni? Teško je da će ostati. A nisam pričao s Pepom Guardiolom, nema ništa novo oko Cityja - rekao je Jorge Messi.</p><p>On bi se u poslijepodnevnim satima trebao sastati s predsjednikom Barce Josephom Bartomeuom koji se nada da će uspjeti nagovoriti njegovog sina da ostane na Camp Nou, no čini se da je Leov otac stigao na sastanak zbog neke druge misije. A to je osigurati svome sinu što bezbolniji odlazak iz kluba u kojem je proveo 20 godina. </p><p>No i jedna i druga strana ne odustaju od svojih zamisli. Barcelona uporno tvrdi da je Argentinac član kluba do 2021. godine, i ako želi ići, netko mora za njega isplatiti 700 milijuna eura. S druge strane, Messi tvrdi da on može otići besplatno zbog klauzule koju ima u ugovoru. Naravno, u ovoj bitci nitko ne želi priznati poraz, a bit će zanimljivo vidjeti što će ispregovarati Bartomeu i Jorge Messi. </p><p>Prije godinu dana bilo je nezamislivo da Argentinac napusti Barcelonu. Produžetak ugovora bio je samo formalnost, nekoliko puta je tvrdio da želi završiti karijeru na Camp Nou, ali u njemu se skupljalo svih ovih godinu dana, a nakon poraza od Bayerna je sve eruptiralo. Brojni neuspjesi prethodnih godina, promašaji s pojačanjima i jako loši odnosi s Bartomeuom. Sve je to dovelo do toga da Leo odluči otići iz kluba u koji je došao prije 20 godina.</p>