Glava se ohladila, emocije su se malo slegle, ali bol u srcu i dalje je prisutna.

Dala je sve od sebe, ali u Tokiju jednostavno nije išlo. Pljusak, natopljeni disk i sklizak krug, prazne tribine, očito je učinilo svoje zajedno s velikim pritiskom.

Sandra Perković (31) nije uspjela ispisati još malo povijesnih knjiga. U Tokiju je završila četvrta s 55.01m te tako ostala bez trećeg uzastopnog zlata na Olimpijskim igrama. No, nije ju to pogodilo. Nažalost, ovaj put se krvavi rad nije isplatio.

Ima dva olimpijska zlata, pet europskih i dva svjetska, osvojila je baš sve što se može, postavila brojne rekorde i nikome ništa nije dužna. No, željela je još više.

Ponedjeljak navečer bio je nevjerojatno težak za nju. Pripremala se krvavo prethodnih pet godina, ali nisu se ovaj put poklopile zvijezde. To joj je jako teško palo. Rasplakala se pred kamerama HRT-a, a sada je dan poslije objavila emotivnu objavu na Instagramu gdje se zahvalila svima i potvrdila ono što smo svi znali. Ništa drugo nismo ni očekivali od naše kraljice.

- Teško je… Stvaraš, radiš, želiš, boriš se, improviziraš, sanjaš, plačeš, smiješ se, guraš dalje bez obzira na sve i tako svaki dan 365 dana u godini, već 5 punih godina samo za ovaj dan - započela je Sandra pa nastavila:

- Borila sam se do kraja, tražila sam sve načine kako na najbolji mogući način predstaviti naše boje, bolje od ovoga nisam mogla niti nisam znala! Hvala Vam za sve poruke, hvala Vam za lijepe riječi, hvala Vam za sve molitve, još će dugo moje oči biti ‘caklene’ na pomisao na ovo natjecanje! To je sport, on zna biti prekrasan, a zna biti užasno grub i surov, ali baš u tome je čar - napisala je Perković pa završila:

- Čestitke djevojkama na osvojenim medaljama! Cura iz Dubrave još uvijek sanja, još uvijek želi i još uvijek se ne predaje! Pariz 2024. vidimo se. Voli vas vaša queen.

Nadali smo se novoj medalji, nadali smo se ispisivanju novih povijesnih knjiga s trećim olimpijskim zlatom, ali nema plakanja i tuge. Bilo je jasno da ne može zauvijek trajati njezina vladavina, a tome su itekako kumovali i jako loši uvjeti u Tokiju.

Toliko nam je radosti i sreće donijela, osvojila je dva olimpijska zlata, četiri europska i dva svjetska. Pa tko se može time pohvaliti. Tek joj je 31 godina, budite uvjereni kako njezina era nije ni blizu došla kraju. Ma vjerujemo kako će se ona vratiti još jača i još bolja, još prkosnija i još moćnija. Onako kako samo ona zna.