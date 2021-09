Odmorili smo se, morali smo, jer brzo dolazi nova utakmica. Sutra je već taj dan. Uspjeli smo se osvježiti koliko smo mogli, a dojmovi poslije Rusije... Mislim da bod u Rusiji nije loš, iako se, naravno, uvijek može bolje, rekao je Mateo Kovačić.

Veznjak Chelseaja u Bratislavi je najavio utakmicu protiv Slovačke (subota, 20.45), tri dana nakon remija bez golova s Rusijom u Moskvi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Blanka vodi navijanje u Kopenhagenu

- U Rusiji nam je nedostajao gol, odigrali smo dobru, čvrstu utakmicu, ali smo u završnici trebali biti malo konkretniji, stvoriti više prilika. Nadam se da ćemo u tom segmentu biti puno bolji u Bratislavi i uzeti tri boda, a bodovi se ne mogu uzeti ako ne zabiješ gol. Hrvatska uvijek teži pobjedi, ali moramo biti zadovoljni bodom iz Moskve. Uostalom, sutra u Bratislavi imamo novu priliku uzeti sva tri boda - kazao je Mateo, prenosi HNS.

Stanje na ljestvici jako je zgusnuto. Samo tri boda dijeli prvog i posljednjeg, Hrvatsku i Cipar.

- Očekivao sam da će biti dosta zgusnuto, uostalom to za nas nije ništa novo. Uvijek smo u kvalifikacijama imali neku vrstu borbe, ali sutra i u utorak imamo priliku uzeti dosta bodova i učvrstiti svoju poziciju na vrhu. Mi smo reprezentacija koja želi pobjeđivati, ali ovo nisu lagana gostovanja, Rusija i Slovačka su dobre reprezentacije. Slovačka je kompaktna, s odličnim pojedincima, pogotovo u veznoj liniji. Čeka nas teška bitka na sredini terena, ali spremni smo na borbenu utakmicu. Došli smo u Bratislavu po tri boda - kaže Kovačić.

Hrvatska je prije dvije godine potpuno razbila Slovačku (4-0).

- Ne bih se osvrtao na prijašnje utakmice Slovačke i Hrvatske, svaka nova utakmica prilika je da pokažemo nešto novo. Okrenuti smo sutrašnjoj utakmici, gledali smo igru slovačke momčadi protiv Slovenije, igrali su dosta dobro i zaslužili pobijediti. Bit će teško, ali tu smo da bismo odigrali pravu utakmicu - rekao je Mateo.

Luke Modrića nema pa mnogi njega vide kao glavnog kreatora igre.

- Luku je nemoguće nadomjestiti, to možemo jedino kolektivom i to tako da svatko od nas pruži 20 posto više na terenu. U njegove kopačke je teško ući, Luka nam nedostaje kao vođa i kapetan, ali koga nema, bez njega se može i mora. Na žalost, ovaj put moramo bez njega. Što je rekao Luka poslije Rusije? To će ostati između nas, ali i on, i mi znamo da smo mogli bolje. Pokušat ćemo protiv Slovačke biti bolji - kaže.

Osvrnuo se i na objavu o kraju karijere Marija Mandžukića.

- Na žalost, Mario se oprostio, iako sam htio da još igra. Što reći o njemu, a da se ne zna... Možemo mu se samo zahvaliti na svemu što je dao za hrvatski nogomet i hrvatsku reprezentaciju. On je pravi primjer kako nastupati za sveti dres, davati sve od sebe na svakom treningu i utakmici. Želim mu svu sreću u budućnosti - zaključio je Kovačić.