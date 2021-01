Konačno sve ide kako treba, sretan sam u Stuttgartu. U životu nikada sve nije bajno, treba proći i kroz teže periode, a tko to izdrži dočekat će svojih pet minuta. Evo, tako je meni sada u Stuttgartu stiglo 'mojih pet minuta', uživam u nogometu, igram jako dobro, svi su zadovoljni. Sve se okrenulo, protekle dvije godine nisu bile dobre niti za mene niti za momačd, a sada je sve jako pozitivno, priča nam Borna Sosa (22).

Mladi hrvatski reprezentativac već dulje vrijeme igra u fantastičnoj formi, te je jedan od najboljih igrača Stuttgarta. Ljubitelji njemačke Bundeslige dobro su upoznati s predstavama Borne Sose koji se ove sezone već nekoliko puta našao i u najboljoj momčadi kola. A i sada je oduševio protiv Borussije Mönchengladbach, prvo skrivio penal, pa asistirao za 1-1, a onda "imao prste" i u akciji kod penala iz koje je njegova momčadi stigla do konačnih 2-2.

- Svi smo zadovoljni ovom sezonom, našim igrama i rezultatima. Tako sam i ja, konačno sam dobio kontinuitet igara, sve je kako treba. U klubu vlada zadovoljstvo, nitko nije očekivao da ćemo moći parirati momčadima iz vrha Bundeslige, a mi smo sada Borussiju Mönchengladbach trebali i pobijediti. Po svemu smo bili superiorniji, iako smo na kraju mi izvlačili taj bod. Moja forma? Da, odigrao sam još jednu dobru utakmicu, uhvatio taj kontinuitet koji nisam imao još od Dinama, sada je sve lakše.

Stuttgart djeluje jako opasno, uostalom prije mjesec dana slavili ste kod Borussije Dortmund s čak 5-1...

- Konačno su nam se poklopile neke stvari, imamo dobru mladu momčad i odličnog trenera. Evo, u pobjedi protiv Borussije Dortmund smo imali momčad u prosjeku od tek 22,8 godina, ne znam može li se ijedna momčad u povijesti pohvaliti takvim rezultatima u tim godinama. I trener Borussije Mönchengladbach je pohvalio način na koji igramo, protiv svih kontroliramo posjed i igramo napadački, ma protiv svakoga idemo na pobjedu.

Zanimljivo, imate tek 22 godine, a već ste jedan od iskusnijih igrača u momčadi...

- Pa ja sam već igrač s najduljim stažu ovdje u Stuttgartu! Da, nas četiri ili pet je istovremeno došlo ovdje prije tri godine, a i po godinama spadam među starije igrače u svlačionici. Ako ostanem još malo ovdje, već ću konkurirati i za kapetana momčadi, haha.

Je li vama lakše igrati Prvu ili Drugu njemačku ligu?

- Osobno, puno lakše mi je igrati Bundesligu. Ovdje gotovo sve momčadi igraju ofenzivno, pa ostavljaju puno prostora iza svojih leđa, igra se dosta rizičnije nego u Drugoj ligi. Naravno, u Bundesligi je nogomet puno brži, dinamičniji i okomitiji, a ja imam predispozicije za takvu igru, pa mi se lakše ovdje snaći. No, Bundesliga zahtjeva puno više trke, zalaganja i koncentracije, fizički je puno zahtjevnija.

Vi u Stuttgartu igrate u nešto drugačijoj ulozi nego što ste to naviknuli u karijeri...

- Mi igrmo u sustavu 3-5-2, pa više ne igram kao klasični lijevi bek, već dosta ofenzivnije i tu pokrivam cijelu stranu. I obrambeno i napadački. Da, trkački je to dosta zahtjevno, stalno sam u sprintu gore-dolje, ali je zanimljivo. Imao sam na početku manjih problema oko prilagodbe na taj sustav, ne igra puno momčadi u svijetu s trojicom braniča, ali sam se snašao. Igrali smo ga u Drugoj ligi, igramo i dalje.

U tri godine Stuttgarta promijenili ste već pet trenera, kakav je vaš odnos s sadašnjim strategom Pellegrinom Matarazzom?

- Kliknuli smo si, sve je uredu. Čovjek je Amerikanac talijanskih korijena, priča savršeno engleski, možemo se sporazumijeti i na njemačkoj, nemamo nikakvih problema. Mlad je, a voli poslušati savjete i nas suigrača.

Je li vas koji igrač do sada u Njemačkoj baš impresionirao?

- Uh, moram malo razmisliti. Ma igrači Bayerna "lete", kod njih mogu izdvojiti bilo koga. Ali da, oduševio me Jadon Sancho iz Borussije Dortmund. Nekako nisam mislio da je baš tako tehnički dobar, ali smo onda igrali protiv njih, pa sam se uvjerio koja je to razina kvalitete. Stvarno, čudesan igrač. Ma u Njemačkoj vi po momčadima nemate toliko izraženih pojedinaca, evo pogledajte primjer Leipziga. Oni odlaskom Time Wernera više nemaju pravu zvijezdu, ali su svi igrači na vrlo visokom nivou.

Može li tko ubrzo "skinuti" Bayern?

- Uh teško, mislim da će i ove godine osvojiti naslov prvaka. Ma oni mogu i s 50% angažmana pobijediti neke utakmice, to vam je ona priča "svi u Njemačkoj igraju nogomet, a Bayern osvaja trofeje". Nekoliko puta su bili li-la, nešto se kao mučili, ali bi opet na kraju osvojili sve što treba, fantastični su.

Vi ste se nedavno "obračunali" s Josipom Brekalom i Danijem Olmom, vašim bivšim suigračima...

- Lijepo je igrati takve dvoboje, to su uvijek vrhunske utakmice, a tu vidite i prijatelje s kojima ste nekada igrali. Pogotovo Josipa Brekala koji mi je najbolji prijatelj. Evo, on nam je i zabio iz "slobodnjaka" za pobjedu, lopta se valjda sedam puta odbila, bio je to tragikomičan gol. Valjda ni sam još ne zna kako mu je ta lopta ušla u gol, haha.

Kakvo je stanje s navijačima u Njemačkoj, postoje li naznake da će se vratiti na stadione?

- Iskreno, mišljenja sam kako se oni uopće neće ove sezone vraćati na tribine. Evo, Angela Merkel je sada najavila produljenje "lockdowna" do 1. travnja, u nekim regijama i dalje vlada policijski sat, tu kod nas u Baden-Württembergu je sve zatvoreno, ništa ne radi. Sada kreće ta priča s cjepivom, možda će se poslije toga znati nešto više.

Hoćete li se vi igrači morati cjepiti?

- Nitko u klubu ne zna ništa oko toga, tu nemamo još apsolutno nikakve informacije.

Možda je trenerima sada i lakše, u nekim regijama vlada policijski sat, pa mogu biti mirni, igrači im ne mogu bježati u noćni život...

- Ma iskreno, mislim da takvih incidenata nikada nije bi bilo u Bundesligi, ja osobno ne znam niti za jedan slučaj da je neki igrač "tulumario" u nedozvoljeni vrijeme. Ali, ljudima je "preko glave" svih ovih mjera i problema, čovjek ništa ne može niti planirati. Evo, ne može se planirati niti ljeto koje je za šest mjeseci, pitanje je kada će se sve znati.

Vi se, pretpostavljamo, kao profesionalni nogometaš redovito testirate na Covid?

- Mi se testiramo svaka tri dana, to je postao dio naše svakodnevnice. Vjerojatno sam već testiran oko 150 puta, a sada su nam dozvolili da se više ne testiramo na nos, nego možemo dati samo bris grla. Srećom, to je ipak puno lakše.

Ova 2021. godina donosi vam Europsko prvenstvo do 21 godine, a tu bi se uz dalnje nastupe na ovoj razini mogli dokazati Zlatku Daliću i za poziv u hrvatsku A reprezentaciju...

- Mi na Euru do 21 godine igramo tri utakmice u skupini, a ja zbog isključenja protiv Škotske moram odslužiti još dvije utakmice kazne, pa ne znam kako će se sve to izvesti. Sigurno da je Europsko prvenstvo do 21 godine prigoda za dokazivanje, ali i velika pozornica, pogotovo igračima koji još nisu u jačim ligama. Bio sam član reprezentacije na Euru prije dvije godine, vjerujem da će sada sve biti puno bolje - završio je Sosa.