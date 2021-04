Dva velika boda u borbi za naslov izgubio je Real Madrid. Na gostovanju kod Getafea, 15. momčadi La Lige, odigrao je mršavih 0-0 u utakmici u kojoj nešto jednostavno nije funkcioniralo od prve do posljednje minute.

I to nakon velike pobjede protiv Barcelone u El Clasicu i prolasku u polufinale Lige prvaka izbacivši Liverpool. Je li došlo do psihičkog ili fizičkog pražnjenja teško je reći, no situacija je da je Atletico Madrid uvjerljivom pobjedom 5-0 na "maloj utakmici" protiv Eibara svoje odradio i pobjegao gradskom rivalu na tri boda. A male utakmice dobivaju prvenstvo.

Real nije funkcionirao, držao je posjed kao i obično, ali nedostajalo je kreativnosti, mnogo dodavanja završilo je u suparničkim nogama. Ustvari, upravo je Getafe po ukupnom dojmu nakon utakmice bio konkretniji i premda s ovim remijem odlazi kao da je pobijedio, može žaliti za povoljnijim rezultatom.

Courtois je izvadio udarac Unala iz rašlji, Angel je imao sjajnu priliku, no pucao je pored gola, zaprijetio je i Maksimović kada je odapeo pod prečku, ali sjajno je to izvadio belgijski golman... Getafe je večeras mogao i do punog plijena pa Zinedine Zidane ipak može biti zadovoljan remijem. Koliko god to paradoksalno zvučalo. Luka Modrić odigrao je cijeli susret i bio jedan od rijetkih 'kraljeva' na nivou.

Do kraja prvenstva je još sedam kola i prilika, naravno, ima. No, grist će se realovci ako današnja dva boda na koncu presude prvaka.