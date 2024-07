Težak pad koštao Ranteša! Nije uspio izboriti finale BMX-a

Hrvatski biciklist Marin Ranteš (28) ostao je bez finala BMX-a u disciplini slobodnim stilom. Naš jedini predstavnik u ovome natjecanju na Olimpijskim igrama u Parizu odradio je solidnu prvu vožnju druge skupine kvalifikacija i držao posljednje, deveto mjesto koje vodi u finale.

Prvi nastup je bio nešto rezerviraniji i za njega je dobio ocjenu 85,19 pa je u drugom krenuo na sve ili ništa. Odlučio je iskazati nešto kompliciranije elemente kako bi sigurno osigurao samu završnicu, no pao je na vertikalnoj rampi. Pridigao se i nastavio dalje, no već je tada bilo jasno da će teško u finale jer su mu suci dali ocjenu 67,40 za drugu vožnju. Moralo se dogoditi da netko od preostalih natjecatelja padne, no svi su bili sigurni i kako su nastupali, naš predstavnik je padao sve niže u poretku.

Na koncu je s ukupnom prosječnom ocjenom 76,29 završio na pretposljednjem, 11. mjestu. Iza njega bio je jedino Vincent Leygonie. Najbolji u današnjem nastupu bio je Britanac Kieran Darren David Reilly s prosječnom ocjenom 91,21 iz dvije vožnje.

Šteta, da se nije dogodio pad, Marin bi prošao u finale! No, svakako mu treba čestitati na hrabrom nastupu i uopće na kvalifikacijama na Olimpijske igre. Bravo, Marine!

Inače, u finale je prošlo devet najboljih od ukupno 12 natjecatelja iz današnjih kvalifikacija.