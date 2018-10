Težak poraz PPD-a u Ukrajini: Motor uzeo prve bodove u LP

Rukometaši PPD Zagreba doživjeli su težak poraz u 5. kolu B skupine Lige prvaka na gostovanju kod Motora u Zaporožju s 27-35 (13-17).

Hrvatski prvak je doživio težak poraz u Ukrajini, iako sami početak nije slutio na tako nešto jer je PPD sredinom prvog dijela vodio s tri razlike. No, Ukrajinci su serijom 6-0 došli do prednosti koja je nakraju narasla na osam pogodaka prednosti. Motor je do ove utakmice imao same poraze u Ligi prvaka.

Kod vrlo lošeg PPD-a daleko najbolji su bili Josip Pavletić-Božić s 10 golova iz 10 udaraca i Ivan Sršen s 8 golova, dok su domaćine predvodili Baris Pohuski (7) i Babičev (6).

PPD Zagrebu je ovo treći poraz i nakon 5 kola imaju 3 boda, dok je Motor upisao prve bodove u natjecanju.

U 6. kolu PPD Zagreb 3. studenoga gostuje kod francuskog Nantesa.