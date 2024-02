Težak udarac za Hajduk u utrci za naslov: Žaper otpao do kraja sezone zbog teške ozljede...

Već je prvi dojam odavao kako je ozljeda teže prirode. Previjao se od boli po travnjaku u Kranjčevićevoj i zaplakao, dok su se njegovi suigrači hvatali za glavu i signalizirali sucu da zaustavi igru. Mihaela Žapera iznijeli su na nosilima, uz pljesak krcatog stadiona.

Teška ozljeda veznjaka zasjenila je pobjedu Hajduka protiv Rudeša (2-0). Već tada je bilo jasno kako se jedan od najboljih igrača 'bilih teško ozlijedio', a na žalost po navijače Hajduka, to je potvrdila i magnetska rezonanca.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Odmah je bilo jasno kako je Mihaelova ozljeda teže prirode, a potvrda toga došla je u ponedjeljak nakon dodatnih liječničkih pregleda koji su potvrdili kako se radi o teškoj ozljedi koljena koja zahtjeva operativni zahvat. Tek nakon što se obavi potrebna operacija moći ćemo preciznije utvrditi koliko će trajati period rehabilitacije, ali za sada je sigurno kako je za Žapera ova sezona gotova te da je pred njim višemjesečni oporavak - objavili su iz Hajduka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Žaper je početkom rujna došao na Poljud za milijun eura iz Osijeka i odmah postao nezamjenjiv član prve postave. Cijelo ljeto su ga iščekivali u Hajduku, Osječani su bili tvrdi pregovarači, nisu htjeli pustiti svog kapetana, ali na koncu jesu, za milijunski iznos. Žaper je propustio cijele pripreme bijelo-plavih zbog ozljede pete pa mu je u početku trebalo neko vrijeme da uhvati ritam. I kada je to napravio, pokazao je koliko je bitan Splićanima. Odigrao je 14 utakmica u svim natjecanjima i trener Mislav Karoglan ostao je bez bitnog kotačića u utrci za naslov prvaka.

Žaper je igrao na poziciji zadnjeg veznog, bio je filter između obrane i ostatka momčadi, no sada će netko drugi morati uskočiti u njegove kopačke. To će vjerojatno biti Filip Krovinović, a za preostalo mjesto u veznom redu borit će se Anthony Kalik, Laszlo Kleinheisler, Vadis Odjidja-Ofoe...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pošast teških ozljeda ove je sezone napala Poljud. Dario Melnjak je prošle godine protiv Slaven Belupa ozlijedio prednji križni ligament i otpao do kraja sezone, a 'out' je zbog iste ozljede i Ivan Perišić, no on bi se trebao vratiti u travnju.