Theophile: Tongo Doumbia me nagovorio da dođem u Dinamo

Dinamo je uspješno odradio gostovanje u Astani, a sada se momčad Nenada Bjelice sprema za nadolazeći dvoboj sa Slaven Belupom. U toj bi utakmici trener Dinama opet mogao odraditi brojne rotacije u svojoj momčadi, a odmor bi još jednom mogao dobiti Kevin Theophile-Catherine. Iskusni francuski branič brzo se uklopio u Dinamo, osigurao status prvotimca, te postao jedan od glavnih aduta modre obrane...

- Uživam ovdje u Zagrebu, sve je kako treba, pa i bolje nego što sam zamišljao, a sada već i poznajem svoje suigrače. Imam sve više samopouzdanja iz dana u dan, vjerujem da ću se ubrzo još bolje uklopiti. Prvi dojmovi su odlični, ali tako treba i nastaviti - rekao je u razgovoru za Goal Kevin Theophile-Catherine, pa nastavio:

- Astana? Odigrali smo dobru utakmicu, ali moramo biti još i bolji. Dali smo sve od sebe, to se osjetilo, ali ništa još nije gotovo. Vjerujte, nećemo Kazahstance podcijeniti u uzvratu, moramo biti koncentrirani, samo tako možemo otići korak dalje.

Što ste znali o Dinamu prije dolaska ovdje?

- Znao sam kako Dinamo svake godine igra na europskoj sceni, osvaja trofeje u hrvatskom nogometu, ali i ima velik broj kvalitetnih mladih igrača. Prije dolaska ovdje sam puno pričao s Tongom Doumbiom, to mi je suigrač i iz francuskih dana, i on me na neki način nagovorio na dolazak ovdje. Tako da sam bio upoznat s kvalitetama Dinama i prije dolaska u Zagreb, a sada sam se u sve to još i uvjerio.

Tko vas je od tih mladih igrača najviše oduševio, je li to Dani Olmo?

- Haha, nemojte me to pitati, ne želim nikoga izdvajati. Niti na taj način komentirati svoje suigrače. Dinamo ima veliku koncentraciju mladih igrača, ako oni nastave raditi i trenirati kao do sada, onda će sigurno uspjeti. Želim im svu sreću, Dinamo je stvarno kvalitetna momčad.

A kako bi se Dinamo snašao u francuskoj ligi?

- Uh, teško pitanje. Ne znam, to je malo drugačije, u Francuskoj se igra drugačiji nogomet, liga je jako zahtjevna, nije to baš lako usporediti.

Može li ovaj Dinamo biti konkurentan u Ligi prvaka?

- Nadam se da može, to je naš cilj, tako da ne mogu reći kako - ne može. Mi želimo igrati Ligu prvaka, ali dovoljno sam iskusan da znam kako treba ići korak po korak. Pustite sada Ligu prvaka, u petak nas čeka nova prvenstvena utakmica, to nam je sada najvažnije. Ajmo mi pobijediti Slaven Belupo, a onda ćemo se opet baviti Astanom i Ligom prvaka.

A kako ste se snašli u Hrvatskoj?

- Nemam tu nikakvih problema, baš uživam ovdje. Iskreno, nisam još dovoljno upoznao Zagreb, ali je jako miran i lijep grad, moja obitelj također uživa ovdje. Nikada prije nisam bio u Hrvatskoj, ali za sada mi se ovdje sve sviđa - završio je Theophile-Catherine.