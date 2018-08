Theopile stijena, Budimir koji trpa i igrač utakmice - Olmo

Dinamo je došao do jako bitne pobjede (2-0) u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka protiv Astane te si tako osigurali prednost uoči uzvrata na Maksimiru.

Golove odluke zabili su Mario Budimir u 39. minuti nakon fantastičog prodora Danija Olma i lijepe asistencije, sam Španjolac je u 85. minuti dotukao Kazahstance. Donosimo vam ocjene igrača i kako je tko igrao.

Ocjene igrača

Danijel Zagorac (7) - Siguran je bio golman "modrih" na današnjoj utakmici uz par sjajnih reakcija. Prijetili su igrači Astane u par navrata, no Zagorac je to sve riješavao bez problema i pomogao svojoj momčadi da dođe do vrlo bitne pobjede uoči uzvrata.

Petar Stojanović (6,5) - Slovenac je odradio sasvim ok utakmicu. Nije dopustio previše prodora po svojoj strani, a prema naprijed je bio bezopasan za protivničku obranu.

Theopile Catherine (7,5) - Nije dao previše prostora protivničkim napadačima te je opet vrlo dobro odradio svoju zadaću. U suradnji s Dilaverom zaista izgleda dobro te se, iako su igrali par utakmica zajedno, dosta dobro razumiju. Imao je velik broj osvojenih duela i bio je pravovremen u čišćenju lopti u opasnim situacijama. Također je predstavljao domaćinima opasnost i u prekidima, gdje je par puta zaprijetio.

Emir Dilaver (7) - Vrlo siguran bio je u zadnjoj liniji Dinama Dilaver. Poput Catherinea bio je pravovremen u čišćenju opasnih situacija te je i započeo akciju za vodeći gol Modrih. Vrlo siguran u skok igri.

Marin Leovac (7) - Odlično se nosio na lijevom boku sa Tomasovom kojemu nije dao previše prilika. Uredno je odradio svoju zadaću te zaslužio vrlo dobru ocjenu

Arijan Ademi (7) - Prava radilica u vezi Modrih. Opet se natrčao kapetan Dinama, grizao protivnike te je njihove akcije sasjekao odmah u korijenu. Izašao je u 63. minuti zbog ozljede. Dinamo je njegovim izlaskom malo pao u igri i imali su više problema s kontrama protivnika.

Mislav Oršić (7) - Trudio se Oršić i pokušavao po svojoj lijevoj strani. Do vodećeg gola Dinama teže je prolazio pored čvrstih Kazahstanaca, no poslije toga su se domaćini otvorili i ostavljali više prostora za sjajnog krilnog igrača koji je to dobro iskorištavao. Od kad je došao, Oršić se za sad pokazao kao odličnim "pickom" maksimirskih čelnika.

Daniel Olmo (9) - Opet je Španjolac pokazao o kakvoj klasi je riječ i zaslužio titulu igrača utakmice. Fantastičnu utakmicu odigrao je Španjolac u kojoj je zabio gol i asistirao. Olmo je pokazao svoju magiju i poslao poruku Kazahstancima da neće moći ove noći. Fantastično je Španjolac prošao stopera Astane prebacivši loptu preko njega i asistirao Budimiru za vodstvo Dinama u 39. minuti. No, to nije bilo sve. U trenutku kada je Astana pritiskala, Španjolac je sa sjajnim golom u 85. minuti povećao vodstvo svoje momčad i osigurao miran put kući.

Amer Gojak (7)- Nešto defenzivnije igrao je Gojak danas nego inače, a svoju zadaću je vrlo dobro odradio. Igrao je mladi nogometaš u sredini veznog red ispred Ademija u paru s Olmom te je sudjelovao u izgrađivanju napada svoje momčadi. Asistirao je Olmu za drugi gol.

Izet Hajrović (7,5)- Sjajan igrač s paklenom ljevicom opet je pokazao koliko je nezgodan u prodorima. BiH reprezentativac bio je konstantna opasnost za domaćine na desnom krilu uz par sjajnih prodora, no danas je bio nešto štedljiviji što se tiče udaraca prema golu nego inače. Igrao do 82. minute kada ga je zamijenio Kadzior

Mario Budimir (7,5) - Iskusni Budimir napravio je ono što se očekuje od napadača, rutinski zabio gol iz prve prave prilike za Dinamo. Do gola je bivši igrač Rudeša teško se nosio sa stoperima Astane, no on je napravio svoju zadaću i doveo Modre u vodstvo. Kad god dobije priliku, bivši igrač Rudeša ju i iskoristi. Na terenu je proveo prvo poluvrijeme, a u nastavku ga je zamijenio Mario Gavranović.

Mario Gavranović (7) - Švicarski reprezentativac je na početku drugog poluvremena zamijenio Marija Budimira, a u par navrata je pokazao koliko je nezgodan za čuvanje i da mu jako malo prostora treba da zaprijeti. Imao je Gavranović dvije solidne prilike, no nije uspio zabiti.

Ivan Šunjić (6)- Ušao je mladi veznjak umjesto Ademija u 63. minuti, a teško je zamijeniti takvu igračinu poput Ademija. No, mladi hrvatski reprezentativac se borio koliko je mogao, no mora se priznati da su Kazahstanci puno više prijetili nakon njegovog ulaska.

Damien Kadzior - Ušao u 82. minute, nedovoljno za ocjenu.