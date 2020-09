Thiem je napokon osvojio Grand Slam naslov, Zverev je servirao za meč, ali je baš sve 'prosuo'

Sjajno je bilo finale US Opena. Zverev je imao 2-0 u setovima, break u trećem setu, ali je Thiem nakon više od četiri sata borbe osvojio naslov u New Yorku

<p>Više od četiri sata trajalo je finale US Opena. <strong>Alexander Zverev</strong> je u četvrtfinalu izbacio Bornu Ćorića, <strong>Dominic Thiem</strong> u trećem kolu Marina Čilića. Nijemac je u finalu vodio 2-0 u setovima i 2-1 u trećem uz break. U petome je setu imao 5-3, servirao je za meč, ali je Dominic Thiem sve to izvukao.</p><p>Na kraju je Austrijanac slavio 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6. Peti je set trajao čak sat i 11 minuta. Thiem je imao dvije meč lopte u tie-breaku, Zverev je to spasio, ali treću ipak nije mogao. Thiem je tie-break dobio 8-6.</p><p>Zverevu je ovo bilo prvo finale Grand Slama, a Thiemu četvrto u posljednje dvije godine. Izgubio je dva finala Roland Garrosa 2018. i 2019. godine, a 2020. i finale Australian Opena. Sad je napokon otišao do kraja.</p><p>Na <strong>US Openu</strong> je do finala izgubio samo jedan set i to od Čilića. U finalu je izgubio dva, činilo se kako se ne može vratiti i dobiti meč, ali je onda izveo veliki preokret.</p><p>Meč je doista bio odličan, a Thiem je ovoga puta ipak imao više sreće nego u tri dosadašnja finala na Grand Slamovima.</p><p>Za dva tjedna počinje Roland Garros, a Thiem će sigurno i na pariškoj zemlji biti jedan od favorita za naslov. Tamo je izgubio dva finala zaredom, ali nakon New Yorka može "pokoriti" i Pariz.</p><p> </p>