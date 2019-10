'Ti ćeš meni govoriti': Sudac je dao pomoćniku crveni karton!

Nogomet je zaista čudesan sport, a u to smo se uvjerili nekoliko puta. Znali smo ponekad vidjeti da se glavni sudac i njegov pomoćnik ne slažu u nekim odlukama, ali to da glavni sudac isključi svog asistenta, e to je stvarno za rubriku vjerovali ili ne, ali sudac Predrag Kotorčević zaslužio je taj naslov.

On je sudio utakmicu druge kadetske lige između Mladog Borca i Stamnice, a u 72. minuti se oko jedne odluke posvađao s pomoćnim sucem Danijelom Milutinovićem. Nekoliko trenutaka su se raspravljali, a onda je glavni sudac izvadio crveni karton i pokazao ga svom pomoćniku! Njegov kolega, ali i igrači i gledatelji nisu mogli vjerovati svojim očima što se događa, a Kotorčević je bio uporan u svojoj odluci.

Drugi pomoćni sudac Marko Milutinović prosvjedovao je kod delegata, a kada je vidio da nema smisla, i on je odlučio slijediti kolegu te je otišao u svlačionicu.

Glavni sudac Kotorčević je posljednjih 15 minuta sudio sam, ali tko mu kriv, sam je sebi skuhao čorbu zbog koje će sigurno morati platiti nešto Maraka za kaznu...