Tiho Novak: Ne razmišljamo o osveti za 2009., ali bolji smo od Čeha. Ovo je prilika generacije!

Hrvatska se samo jednom u povijesti plasirala na Svjetsko prvenstvo (Guatemala 2000.), a prije 11 godina je baš u Češkoj doživjela i jedan od najbolnijih poraza u svojoj povijesti...

<p>Da, mislim kako mi je ovo zadnja šansa za odlazak na Svjetsko prvenstvo. OK, neki igrači poput <strong>Darija Marinovića</strong> ili <strong>Franca Jelovčića </strong>bi mogli imati još jednu priliku s reprezentacijom, ali ja teško, kaže nam <strong>Tihomir Novak </strong>(34), senator hrvatske futsal reprezentacije.</p><p>Hrvatska danas u Brnu (18.10, HNTV) traži plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se 2021. godine održati u Litvi. Izabranici Mate Stankovića u prvoj su utakmici playoffa u Zadru remizirali (2-2) s Češkom, a današnji uzvrat će odlučiti tko će na malonogometni Mundijal sljedeće godine. </p><p>Hrvatska i Češka u futsalu imaju 'dugogodišnju povijest', a mnogi se još sjećaju 2009. godine i kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Mađarskoj. Izabranici Miće Martića u prve su dvije utakmice pobjeđivali Latviju (2-0) i BiH (3-2), za odlazak na Euro trebalo je još samo 'preživjeti' Češku. Našoj je reprezentaciji bio dovoljan i remi, a na kraju su Česi slavili 3-2.</p><p>No, u toj je utakmici bilo 'svega i svačega', to je bio i jedan od najbolnijih poraza hrvatske futsal reprezentacije u povijesti. Hrvatska je vodila 2-1 u posljednjoj minuti (!?), a onda u samoj završnici primila dva gola. Česi su izjednačili iz penala, pa dvije sekunde prije kraja do Europskog prvenstva stigli nakon jedne akcije iz prekida. Točnije, slobodnog udarca koji nije postojao.</p><p>Hrvati su poslije utakmice imali puno prigovora na suđenje, bio je to klasični 'sudački masakr'. Dapače, 'tu Ostravu' iz 2009. godine iz današnje reprezentacije pamte tek Tihomir Novak i Dario Marinović, a Češka se na koncu na tom Europskom prvenstvu 2010. godine okitila i brončanom medaljom. Hrvatska se poslije toga čak sedam puta (do posljednjeg sraza u Zadru) susrela s Česima, upisala šest pobjeda i jedan remi.</p><p>No, vratimo se današnjosti. Hrvatska i Češka u Zadru su odigrali 2-2, gosti su vodili 2-0, ali su se onda 'kockasti' golovima Novaka i Đurasa vratili iz rezultatskog minusa. I vratili nade za plasmanom na Svjetsko prvenstvo. </p><p>- Ne slažem se s onima koji tvrde da je naša igra protiv Češke u prvoj utakmici bila dobra, svi smo očekivali puno više, a na koncu i bolji rezultat. No, mi i dalje imamo otvorenih 2-2, dobre šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo, samo svi znamo da moramo biti bolji nego u Zadru - kaže nam veteran hrvatske reprezentacije Tihomir Novak, pa dodaje:</p><p>- Pred nama je još jedna teška utakmica, ali idemo pobijediti. Kvalitetniji smo od njih, to je sigurno, ali moramo to dokazati i na terenu. U prvoj utakmici nismo pružili našu najbolju igru, imamo još dosta prostora za napredak, sve to u Brnu mora izgledati puno bolje.</p><p>Tihomir Novak je u igračkoj karijeri igrao i u Češkoj, dobro poznaje njihovu reprezentaciju...</p><p>- Mi smo tehnički dosta jači od njih, individualna kvaliteta je sigurno na našoj strani. Česi su onako radna ekipa, puno trče, dosta su neugodni u tim kretnjama. Ma gledajte, koliko god smo mi bolji, oni su uvijek neugodni. I ova i prijašnje generacije uvijek su im postizale željene rezultate, pa ih nikako ne smijemo podcijeniti.</p><p>Češka je u Zadru ostala bez svog najiskusnijeg igrača Lukaša Rešetera koji je dobio crveni karton...</p><p>- Dobro, on je u posljednje vrijeme imao dosta problema s ozljedama, ne znam koliki im je hendikep njegovo neigranje. Opet, vratit će im se neki igrači koji su bili pozitivni na koronu prije prve utakmice, s njima bi trebali biti jači. Ali, mi to ne gledamo tako, bavimo se samo sobom, moramo biti bolji nego u Zadru.</p><p>Postoji li u našim redovima neka nervoza prije odlaska u Češku i novog testiranja na koronu?</p><p>- Ma ne, prvi put je i bilo malo nervoze, ali posljednjih dana nismo bili u kontaktu s ljudima, pa s time ne bi trebali imati problema, potpuno smo mirni. Poslije utakmice u Zadru izolirali smo se u Trakošćan, imali smo svoj mir i od tamo krenuli za Brno.</p><p>Vjerujemo da se sjećate gostovanja u Ostravi 2009. godine, Češka je tada dvije sekunde prije kraja izbacila Hrvatsku sa Europskog prvenstva...</p><p>- Uh, sjećam se, kako ne? Izbacili su nas u zadnjim sekundama, pa na tom velikom natjecanju i uzeli medalju. Mislim da je u njihovom sastavu od tada ostao samo Rešetar, kod nas smo tu još Marinović i ja. Ma ne razmišljamo o nikakvoj osveti, puno smo puta već igrali protiv njih i pobjeđivali ih. Naš je cilj otići na Svjetsko prvenstvo, stvarno to zaslužujemo.</p><p>Dvaput su se Hrvatska i Češka susrele na velikim natjecanjima, prvi put na Europskom prvenstvu 2012. kojem smo bili i domaćini. Bio je to spektakl u splitskoj Spaladium Areni, utakmica puna preokreta, a na kraju je Hrvatska slavila 5-4 (dva gola Marinovića, po jedan Novaka, Grcića i Despotovića). Drugi je obračun bio dve godine kasnije, na Euru 2014. u Belgiji, završilo je 3-3, a 'mini vatrene' je pogotkom u 39. minuti kao 'golman-igrač' spasio pokojni Matija Capar (uz njega su zabili Jelovčić i Marinović). </p><p>Hrvatska je samo jednom u svojoj povijesti nastupila na Svjetskom prvenstvu u futsalu, bilo je to u Guatemali 2000. godine. Naši su malonogometaši tada u prvom krugu poraženi (4-2) od Rusije, pa su dobili Australiju (6-0) i Kostariku (4-1), dok su u drugoj fazi natjecanja pobijedili (5-2) Nizozemsku, a izgubili od Španjolske (5-0) i Portugala (3-1), pa se oprostili od natjecanja.</p>