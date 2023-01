Tisuće djece diljem Hrvatske se bori za finale Sportskih igara mladih, pozdravio ih dinamovac

Krcata dvorana Osnovne škole Jelkovec u Sesvetama bila je kulisa otvorenja nove sezone Coca-Cola Cupa u Zagrebu. Sudari osnovnoškolskih razreda, kao da je u pitanju bio profesionalni nogomet, bili su nabijeni emocijama. Tribine krcate do posljednjeg mjesta, vrisak na svaki gol i promašaj... To su scene kakve djeci daju poticaja da se nastavi baviti sportom.

Kad je spikerica pročitala da će se djeci nakratko pridružiti nogometaš Dinama Dario Špikić (23), u publici je zavladao delirij. "Modri" su mnogim dječacima i djevojčicama uzor, prate njihove utakmice, traže priliku za fotografiju i autogram. Začas su formirali mravinjak okupili oko Dinamove 77-ice i tražili potpis za uspomenu.

Foto: Josip Tolić/24sata

- Ovakvi turniri podsjećaju me na vrijeme dok sam bio u osnovnoj školi. Sjećam se u magli tih turnira - rekao je Dario Špikić.

On je nogometnu loptu zavolio od malih nogu i nakon Udarnika iz Kurilovca, gdje je krenuo kao sedmogodišnjak, potom Radnika, Dinama, Hajduka i Gorice prije godinu i pol dobio poziv da se vrati u Maksimir.

- Velika mi je čast i privilegij biti dio ovakvog događaja. Naravno da je bitno da se djeca bave sportom. Mene je u jednu ruku sport i odgojio i izgradio kao čovjeka. Jako je pozitivna stvar i lijepo da je ovakvih događaja što više - dodao je Dario.

Foto: Josip Tolić/24sata

Coca-Cola Cup natjecanje je za najbolje dječake i djevočice amatere u malom nogometu. Otvoreno je za sve, a sudjelovanje je potpuno besplatno. U ponedjeljak su počela natjecanja diljem Hrvatske, a svi oni bore se za završnicu Plazma Sportskih igara mladih u Splitu.

Osim sporta, važan dio ovog natjecanja su i druženje, zajedništvo i fair play. Radi se o najvećem malonogometnom turniru u Europi. Natjecanje u Novom Jelkovcu jedan je od čak 140 turnira koje se se održati samo ove godine u Hrvatskoj.

Foto: Josip Tolić/24sata

- Moja je poruka djeci da budu u sportu, to je najvažnije. Je li to nogomet ili neki drugi sport, to je manje bitno. Da budu aktivni i druže se - zaključio je Dario Špikić.

Osim turnira za dječake, četvrtu godinu zaredom održava se i natjecanje za djevojke u suradnji s Uefom i njenom zakladom za djecu. U Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji ove godine na turnirima će okupiti čak 15.000 djevojaka.

U Coca-Coli kažu kako podržavaju nastojanja Plazma Sportskih igara mladih oko održivog razvoja. Sudjeluju tako u edukativnoj akciji Zero Waste - Budi dio Igre - Čuvajmo naš planet. U sklopu te kampanje u svim županijama organizirali su okupljanje s djecom iz osnovne i srednje škole, učiteljima, nastavnicima i građanima.

Foto: Josip Tolić/24sata

