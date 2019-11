Tješili ga vatrogasci: U kapelici gledam i ne vjerujem, preteško

Utučen sam, ovo mi je najteži trenutak u životu, nevjerojatno je što nam se dogodilo... Zabijemo gol za 3-1, radujem, ne mogu vjerovati da vodimo, da ćemo imati sedam bodova. Plačem od sreće, stvarno oduševljen i onda od 92. minute primiš dva gola, kazao je nogometaš Dinama Dino Perić nakon turbulentne završnice utakmice protiv Šahtara (3-3) u kojoj su "modri" prosuli dva gola prednosti u nadoknadi.

Dok su igrači išli pozdraviti navijače, nije mogao suspregnuti emocije. Sjeo je pokraj reklamnog panoa i neutješno plakao. Tješili su ga vatrogasci i suigrač Marko Gjira.

- Ostao sam 20 minuta na terenu poslije toga, u kapelici tu gledam, ne vjerujem da se to dogodilo, preteško... Dečki u svlačionici su bili dotučeni, ali to je nogomet, tim se bavimo i zato smo tu gdje jesmo. Sad treba iz toga pokušati izaći jači. Šef je tu taj koji nas treba dići i ova publika koja nas je podržala nakon ta dva primljena gola i svega što smo zeznuli - kaže Perić i dodaje:

- Iskreno, krivim samo nas. Ne mogu reći nešto protiv sudaca. Bože moj, neka rade svoj posao. Mislim da smo to trebali izdržati, ali eto, događaju se takve stvari. Čestitke njima. Treba se iz ovoga izvući. U nedjelju je velika utakmica, imamo još dvije utakmice (u Ligi prvaka), tako da... Izborit ćemo se - dodao je stoper hrvatskog prvaka.

Priznao je da je Dinamo odigrao lošiju utakmicu nego u Ukrajini.

- Ovo je prevelika scena, da se razumijemo. Dinamo je tu malen klub, uzima nula ili jedan bod u šest utakmica. Mi smo do večeras osvojili četiri boda, prošle sezone napravili smo dobar iskorak... Borimo se, netko napravi grešku, ali to je dio igre. Imali smo sedam bodova u rukama, mislim da je to svakako fantastičan uspjeh, bez obzira na to što je 3-3 i što se događaju svakakve stvari. Što da vam kažem...

- Šahtar je top ekipa prema naprijed, u ofenzivi, stvara visoki presing, dobro se kreće i utrčava. Ovo je stvarno velika scena. Da, takva smo mi očito država, pet bodova nam je malo u Ligi prvaka. Imali smo sedam, naravno da smo tužni - kaže hrvatski reprezentativac.

Nakon četiri kola "modri" imaju pet bodova, kao i Šahtar, ali lošiji međusobni omjer, i do kraja mu predstoji teška borba za osminu finala, ali i prezimljavanje u Europi uopće. Na San Siru 26. studenoga poraz nije opcija.

- Moramo se izdići iz toga velikog emotivnog pražnjenja. Čeka nas težak ritam, Rijeka, Hajduk pa ta Atalanta. Ja sam danas možda lošiji, netko bolji ili obrnuto, to je ono što imamo. Svi smo tu zajedno, 25 dečkiju s trenerom i stožerom. Protiv Zaprešića dođe 1500 ljudi, mi se borimo i pobijedimo. Poslije toga igramo veliku utakmicu u Ligi prvaka i svakom od igrača treba maksimalan respekt - rekao je Perić, nezadovoljan napisima o suigraču:

- Ovo što pišu o Stojanoviću dan prije je smiješno. Ovaj Dinamo je prošle godine napravio iskorak, i ove godine radimo iskorak i imamo dobre rezultate. Tako ne imati respekt prema igračima, pogotovo prema njemu koji stvarno igra odlično ove sezone osim možda tih 20 minuta protiv Šahtara, gdje smo svi bili umorni, gdje je bilo teško igrati kontru na kontru... Tako se unosi nemir. Ima nas četiri milijuna u ovoj državi, trebamo se svi zajedno boriti u Ligi prvaka i dati sve od sebe. Događaju se takve stvari koje nas frustriraju. Borit ćemo se da se vratimo.

