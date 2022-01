Dinamo je ozbiljno ušao u zimski prijelazni rok, čelnici "modrih" svim silama žele osnažiti svoju momčad uoči proljetnog dijela sezone. U Maksimir je već sletio Petar Bočkaj koji će dodatno zaoštriti poziciju na lijevom boku, sve je spremno i za dolazak argentinskog krilnog igrača Martina Ojede. Tu se čeka još samo potpis njegovog kluba Godoy Cruza, a cijela je priča vrijedna između 4 i 4,5 milijuna eura.

No, to sigurno neće biti sve, u Maksimiru su svjesni kako momčadi Željka Kopića treba još malo svježe krvi, novih lica koji će donijeti novu energiju u svlačionicu hrvatskog prvaka. Jasno, u Dinamu će biti odlazaka, na izlaznim vratima već je Francois Moubandje, dolaskom Bočkaja otpisan je i Marin Leovac, a uvijek postoji i mogućnost da u Maksimir sleti nekakva nemoralna ponuda. A tko bi sve mogao doći ili otići do kraja prijelaznog roka?

Mogući dolasci

1. Martin Ojeda

Dolazak Martina Ojede u Maksimiru svi već shvaćaju kao gotovu stvar, 23-godišnjeg Argentinca od dolaska u Dinamo dijeli tek jedan potpis. Onaj njegovog kluba Godoy Cruza čiji su predstavnici sve dogovorili s čelnicima Dinama, ali tog potpisa i dalje nema. Željko Kopić u mislima slaže momčad s Argentincem, zna što želi od krilnog napadača, ali dok cijeli transfer ne postane služben - sve je moguće.

Još nekoliko kluba želi Martina Ojedu, u svojim redovima žele ga vidjeti Fenerbahče, Krasnodar i Orlando City, svi ti klubovi imaju i veću platežnu moć od Zagrepčana koji su za Argentinca spremni izdvojiti 4 do 4,5 milijuna eura. Dolazak Martina Ojede u Zagreb očekuje se tijekom ovog tjedna, ali ništa još nije sigurno dok sve ne postane sigurno.

2. Lukas Kačavenda

Mlada zvijezda Lokomotive velika je želja Dinama, to nitko u Maksimiru ne skriva. Ali, problem je - cijena. Lokomotiva je posljednjih godina počela raditi ozbiljne transfere (Grbić, Uzuni, Šimić...) i bez Dinama, a tim bi putem mogao ići i Lukas Kačavenda. Hrvatski reprezentativac do 21 godine može pokriti brojne pozicije u ofenzivnom dijelu momčadi, ali na Kajzerici ga ne daju za manje od četiri milijuna eura. To u Dinamo još nisu spremni platiti.

Dinamo je cijelu zimu u kontaktima s Lokomotivom, svi vjeruju kako bi se Kačavenda odlično snašao, ali i dodatno razvio u Maksimiru. No, u Lokomotivi logično - žele novac. Pregovori Dinama i Lokomotive još traju, u Maksimiru pokušavaju "slomiti" Božidara Šikića raznim bonusima i postocima od sljedeće prodaje, pa još nije realno očekivati da će Kačavenda ove zime sletjeti u Maksimir. Osim ako Dinamo nekakvom prodajom ne zaradi hrpu novaca.

3. Danilho Doekhi

Da, Doekhi je bio velika želja Dinama tijekom ljeta, ali je centralni branič i kapetan Vitessea ostao u Nizozemskoj. Dinamo je u međuvremenu na stoperskoj poziciji "dobio" mladog Josipa Šutala, veliku perspektivu i budući projekt maksimirskog kluba. A Željko Kopić na tim pozicijama još ima Theophilea, Lauritsena, Perića, Dilavera, ali i Franjića koji će na proljeće primarno biti stoper.

Dinamu danas novi centralni branič nije prioritet, ali u Maksimiru dobru priliku ne žele propustiti. Kevin Theophile-Catherine griješi sve više, teško da ćemo Francuza i u novoj sezoni gledati u dresu Dinama, Lauritsen se izgubio tijekom jeseni, a Dilaver se još nije ni nametnuo. Željko Kopić će na proljeće pretežito igrati s tri centralna braniča, pa je dolazak Doekhija i dalje opcija. Samo, i Nizozemca treba platiti dva-tri milijuna eura.

Mogući odlasci

1. Francois Moubandje

I to je već, kao u slučaju Martina Ojede, praktički gotova stvar. Francois Moubandje već je na izlaznim vratima Dinama, Švicarac je usmeno sve dogovorio s predstavnicima turskog Göztepea, sve bi trebalo biti riješeno sljedećih dana. U Dinamu neće dugo plakati za iskusnim braničem čiji je nogometni životopis puno bolji od predstava koje je pružao u dresu Dinama.

Odlazak Francoisa Moubandjea odavno je prioritet Dinama, Švicarac ima vrlo visoki ugovor koji mu ističe ovoga ljeta. U Maksimiru će biti sretni uspiju li uštedjeti pola njegove godišnje gaže, riješiti se neželjenog igrača, smanjiti broj nogometaša pod svojim ugovorom. Francois Moubandje će vrlo brzo preseliti u Tursku, sreću potražiti u zemlji gdje je već odradio jednu uspješnu posudbu (Alanyaspor).

2. Luka Ivanušec

Dinamo se ne želi riješiti Luke Ivanušeca, pogotovo ne u trenucima dok za njega nemaju dostojnu zamjenu. A to nije još niti Lukas Kačavenda. Ipak, u Maksimiru još nema službene ponude za hrvatskog reprezentativca kojeg u Maksimiru ne žele pustiti za manje od 15 milijuna eura. Logično, Ivanušec je mlad i perspektivan igrač, može igrati više pozicija, hrvatski je reprezentativac, fantastičan dribler...

Opet, u Maksimiru su svjesni kako je Ivanušec danas prvi na listi igrača za koje bi mogla stići nemoralna ponuda. I kako je njegov odlazak u ovom trenutku izvjesniji od onih Livakovića, Oršića, Petkovića... No, u Maksimirsku 128 još nije sjela niti jedna službena ponuda za Luku Ivanušeca, a nemoralne ponude od 15-ak milijuna eura rijetko stižu tijekom zimskog prijelaznog roka. Takve se rade većinom na ljeto.

3. Marko Tolić

Marko Tolić svojom je objavom poslije posljednje utakmice jesenskog dijela sezone (Hrvatski dragovoljac - Dinamo 0-2) na društvenim mrežama zaintrigirao brojne navijače, na neki način i nagovijestio odlazak iz Dinama. No, Marko Tolić će se u srijedu pojaviti na prozivci Željka Kopića, staviti na raspolaganje svom treneru, pokušati još jednom izboriti za bolji status u klubu.

Opet, sjajni ofenzivac već se sezonu i pol pokušava izboriti za mjesto u početnoj postavi, ali treneri mu jednostavno - ne vjeruju. Nije mu vjerovao Zoran Mamić, nije niti Damir Krznar, a slično je razmišljanje (iako je premali uzorak) pokazao i Željko Kopić u pet dosadašnjih utakmica na klupi Dinama. I pitanje je kako će se ove zime razviti situacija s Tolićem, do kada će i on sam imati strpljenja i čekati svoju priliku. Koju možda i neće dočekati...