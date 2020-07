Tko će biti novi trener Dinama? Vi ste izabrali Igora Bišćana...

Iz Slovenije je stigla odbijenica od Matjaža Keka, vrijeme teče, a 'modri' moraju pronaći plan B. Mnogi navijače misle da je to Igor Bišćan koji je u igračkoj karijeru igrao na Maksimiru devet godina u dva navrata

<p>Koračić je dijelio <strong>Matjaža Keka</strong> od dolaska na Maksimir. U to su bili uvjereni i<strong> Dinamovi čelnici</strong> koji su slovenskom stručnjaku pripremili ugovor, ali u srijedu navečer stigla je odbijenica! Slovenski nogometni savez objavio je kako će Kek ostati na klupi do 2022. godine, do kada je i potpisan ugovor i tu je bilo jasno da je Dinamo u ogromnim problemima...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjed BBB-a ispred Maksimira</strong></p><p>Zašto? Hrvatski prvak uopće nije imao plan B jer se činilo da su pregovori završeni i da je potpis samo formalnost. Prvenstvo završava za dva kola i ovosezonsku priču završit će Zoran Mamić, a nova sezona počinje već 15. kolovoza, no igrači i dalje ne znaju tko će ih voditi.</p><p>A mi smo vas u anketi upitali tko je vaš favorit za preuzimanje Dinamove klupe i 'pobjednik' je bivši igrač Dinama<strong> Igor Bišćan</strong>. U našoj anketi je do pisanja ovog članka sudjelovalo 3.340 ljudi, a Bišćanu je pripalo 30 posto glasova. Pomalo iznenađujuće, na drugom mjestu je Kruno Jurčić koji je na klupi Dinama bio čak triput, a dobio je 24 posto vaših glasova. Sljedeći na listi je Vahid Halilhodžić koji je također već vodio 'modre', a njemu je pripalo 21 posto. Tu je još i trener Lokomotive Goran Tomić s 14 posto, a navijači baš i nisu za Željka Kopića, Romea Jozaka i Gocea Sedloskog.</p><p>Vrijeme teče, a 'modri' moraju pronaći plan B. Mnogi navijače misle da je to Igor Bišćan koji je u igračkoj karijeru igrao na Maksimiru devet godina u dva navrata. Godinu dana bio je na klupi Rijeke, a onda stresnu situaciju na Kvarneru zamijenio onom komotnom u reprezentaciji. Igor je u listopadu prošle godine preuzeo Hrvatsku U21 i pitanje je želi li napustiti ugodnu poziciju koju ima u reprezentaciji i sjesti na užarenu Dinamovu klupu. </p><p>Možda i najizgledniji kandidat je Goran Tomić koji je ove sezone odveo Lokomotivu do vrhunca. Igrat će finale Kupa protiv Rijeke, a dva kola prije kraja je u borbi za drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Tomić je u Lokosima već tri godine i možda je došlo vrijeme za iskorak. Ali hoće li Dinamo biti za njega prevelik zalogaj?</p><p>Željko Kopić je šef Dinamove nogometne škole, a Goce Sedloski je trener druge momčad. 'Modri' bi oko njihovog angažmana imali najmanje problema jer su već dio kluba, ali pitanje je mogu li tako mladi treneri trgnuti Dinamove zvijezde. Dojma smo kako je hrvatskom prvaku u ovome trenutku potrebna čvrsta ruka koja će uvesti disciplinu i vratiti prepoznatljiv stil igre, a pravi izbor za to je bio Matjaž Kek. Na kraju je sve propalo, a čelnici iz Maksimirske 128 opet moraju posegnuti za mobitelima i tražiti nove opcije. </p>