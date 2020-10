Tko će na Hrvate? Srbi večeras kreću u misiju Euro, i BiH sanja

Umjesto u ožujku, zbog pandemije korona virusa play-off za Europsko prvenstvo igra se sedam mjeseci kasnije. Večeras su na rasporedu polufinala, a i i nama je važno kako će završiti

<p>Čak 16 reprezentacija u četvrtak počinju borbu za preostala četiri mjesta koja vode na <strong>Europsko nogometno prvenstvo 2020.</strong> godine, a jedna od reprezentacija koja će izboriti EP igrat će u skupini s Hrvatskom.</p><p>Održat će se četiri mini turnira sa po četiri sudionika, a pobjednik sa svakog će dobiti kartu za Europsko prvenstvo. Polufinalni susreti su na rasporedu u četvrtak, a finala su 12. studenog.</p><p>Nama je najzanimljiviji "Final Four" skupine C na kojem će nastupiti Škotska, Izrael, Norveška i Srbija. Pobjednik ovog turnira igrat će u skupini D EP-a zajedno s Engleskom, Hrvatskom i Češkom.</p><p>U polufinalu u četvrtak se sastaju Škotska i Izrael u Glasgowu, te Norveška i Srbija u Oslu. Finale će biti u 12. studenog u Oslu ili u Beogradu, zavisno od pobjednika njihovog međusobnog susreta.</p><p>U play-offu A igrat će Island, Rumunjska, Bugarska i Mađarska. U polufinalu će snage odmjeriti Island i Rumunjska u Reykjavíku, te Bugarska i Mađarska u Sofiji, a finale je u Sofiji ili Budimpešti.</p><p>Na turniru skupine B snage će odmjeriti Bosna i Hercegovina - Sjeverna Irska (Sarajevo), te Slovačka - Irska (Bratislava), a finale je u Sarajevu ili Belfastu.</p><p>U posljednjem "razredu" Euro će loviti Gruzija, Bjelorusija, Sjeverna Makedonija i Kosovo. U polufinalu će igrati Gruzija - Bjelorusija (Tbilisi), te Sjevrna Makedonija - Kosovo (Skoplje), a pobjednik susreta Gruzija - Bjelorusija bit će domaćin u finalu koje je na rasporedu 12. studenog.</p><p>Poznato je kako će pobjednik play-offa B igrati na EP-u u skupini E zajedno sa Španjolskom, Švedskom i Poljskom, dok pobjednik "play-offa C" ide u skupinu D zajedno s Engleskom, Hrvatskom i Češkom.</p><p>Putovi A i D su složeniji.</p><p>Ako u play-offu A prvo mjesto osvoji Rumunjska, ona će na Europskom prvenstvu igrati u skupini C zajedno s Nizozemskom, Ukrajinom i Austrijom, dok će pobjednik play-offa D igrati u skupini F zajedno s Portugalom, Francuskom, Njemačkom</p><p>Međutim, ako play-off A osvoje Bugarska, Mađarska ili Island, na Euro će se kvalificirati u skupinu F zajedno s Portugalom, Francuskom, Njemačkom.</p><p>Tada bi pobjednici na putu D otišli bi u skupinu C zajedno s Nizozemskom, Ukrajinom i Austrijom.</p><h2>Raspored play-offa</h2><p><strong>Skupina A</strong></p><p>Polufinale - 8. listopada:</p><p>Island - Rumunjska (Reykjavík)<br/> Bugarska - Mađarska (Sofija)</p><p>Finale - 12. studenog (Sofija ili Budimpešta)</p><p><strong>Skupina B</strong></p><p>Polufinale - 8. listopada:</p><p>Bosna i Hercegovina - Sjeverna Irska (Sarajevo)<br/> Slovačka - Irska (Bratislava)</p><p>Finale - 12. studenog (Sarajevo ili Belfast)</p><p><strong>Skupina C</strong></p><p>Polufinale - 8. listopada:</p><p>Škotska - Izrael (Glasgow)<br/> Norveška - Srbija (Oslo)</p><p>Finale 12. studenog (Oslo ili Beograd)</p><p><strong>Skupina D</strong></p><p>Polufinale - 8. listopada:</p><p>Gruzija - Bjelorusija (Tbilisi)<br/> Sjeverna Makedonija - Kosovo (Skoplje)</p><p>Finale - 12. studenog (Tbilisi ili Minsk)</p>