Tko će na užarenu Hajdukovu klupu? Tudor i Kek favoriti...

Hajduk je posljednji naslov u HNL-u osvojio 2005. godine i od tada je promijenio čak 21 trenera. Neki su bili jednom, neki i više puta poput Zorana Vulića, no nitko se nije zadržao duže od tri sezone. Posljednji koji je pao je Damir Burić (55) koji je u svom drugom mandatu izdržao samo pet mjeseci u užarenoj poljudskoj stolici.

Burić je u Split stigao u nimalo ugodnoj atmosferi. Europska sezona završila je prije Velike Gospe porazom od malteške Gzire koja je stvorila potres na Poljudu, a Brbić i društvo su brzo reagirali i doveli Burića koji je u klubu također bio u sezoni 2015/2016. Obzirom na to da nije sudjelovao u selekciji momčadi i da nije s njima odradio pripreme, Šolta je dao sve od sebe.

Hajduk je briljirao na Poljudu, imali su sjajan niz od osam pobjeda zaredom, a zasjeli su i na prvo mjesto nakon 1399 dana. Naravno, navijači su bili zadovoljni i nije bilo prigovora na njegov rad sve do famozna dva poraza od Gorice. 'Buriću odlazi', povici su koji su odjekivali Velikom Goricom u razmaku od tri dana, ali i to je nekako preživio.

Tu i tamo koja dobra utakmica oraspoložila bi navijače, ali katastrofalni niz u gostima opet bi probudio povike iz Velike Gorice. Remi protiv Intera bila je kap koja je prelila čašu i samo se čekao trenutak njegove smjene koji je i stigao danas. Kada se sve uzme, Burić je ostvario solidne rezultate i klub je jedno vrijeme bio kompetitivan Dinamu u borbi za vrh, no sve je prosuo porazima od Gorice i od tada se uzavrela atmosfera vratila na Poljud, a i sam klub je priopćio da je loša atmosfera razlog njegovog odlaska.

Tudor glavni favorit

A što sad? Glavno je pitanje koje kruži među navijačima 'bilih'. Nova garnitura kluba na čelu sa savjetnikom Marijom Stanićem i sportskim direktorom Ivanom Kepčijom je u potrazi za trenerom, a iskočila su brojna imena. Igor Tudor (41) jedan je od najvećih kandidata i čovjek koji se naviknuo na promjenjivu klimu na Poljudu i zna što može očekivati na užarenoj stolici na kojoj je bio od 2013. do 2015.

No pitanje je ima li želju. Tudor je u rujnu prošle godine bio na korak od povratka na splitsku klupu. Trebao je preuzeti Hajduk u suradnji s Marijom Stanićem, ali tadašnji predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj ga je odbio u posljednji trenutak i dao drugu šansu Željku Kopiću koju je on pak brzo propucao.

Temperamentni Tudor bio je ljutit zbog toga i sipao je riječi kako Hajduk nema plan i ideju.

- Kontaktirali su me (tadašnji) predsjednik Jasmin Huljaj i (tadašnji) sportski direktor Saša Bjelanović. Rekli su mi da žele promijeniti trenera, da ovako ne ide. Ja sam im odgovorio da neću. Zašto? Zato što Hajduku nije problem trener. Objasnio sam predsjedniku da se već dulje razdoblje klub ne bavi onim što je važnije od financija, izbora predsjednika, a to je stvaranje igračke vrijednosti. Možeš imati sve milijune ovog svijeta, ali ako nemaš ljude koji mogu prepoznati igrača, ako kupuješ lošeg igrača, ako nemaš viziju, ako nemaš plan, ideju i ljude koji imaju kvalitetu sve realizirati, onda nećeš uspjeti. Razliku čine ljudi koji znaju prepoznati da u igrača vrijedi danas uložiti 10, a u budućnosti će taj isti vrijediti 500 - govorio je tada Igor Tudor.

Bivši nogometaš Hajduka i Juventusa je i najvjerojatniji Burićev nasljednik, ali što se točno promijenilo u godinu dana? Vodeća garnitura kluba više nije ista, predsjednik je Marin Brbić koji je u klubu bio i za vrijeme prethodnog Tudorovog mandata, a tu su i novi sportski direktor Ivan Kepčija te savjetnik Mario Stanić koji su očito Igora uvjerili da situacija u klubu više nije ista.

Navijači dozivaju - Keka

Tudor je domaći čovjek koji razumije taj splitski temperament i sigurno se može nositi s pritiskom kojeg nosi Hajdukova klupa, što nije bio slučaj s njegovim prethodnicima, a i donio je Splićanima posljednji naslov, onaj u Kupu 2013. On je nakon 'bilih' vodio četiri kluba, ali nigdje se nije zadržao duže od dvije godine. Vodio je PAOK, Karabukspor, Galatasaray i Udinese u dva navrata.

Što se tiče navijača, oni bi najviše na Poljudu voljeli vidjeti Matjaža Keka. Sjajni slovenski stručnjak činio je čuda s Rijekom koju je doveo do vrhunca osvojivši Kup i prvenstvo, no koliko je realan njegov dolazak? Kek je trenutačno izbornik Slovenije na čiju je klupu stigao prije godinu dana, ali nije uspio izboriti s njima Euro 2020.

Simpatije između slovenskog stručnjaka i Hajduka prisutne su oduvijek, još od vremena kada je trenirao Rijeku.

- Hajduk je preveliki klub da bi se preko novina i ostalih medija nekoga reklamiralo ili guralo. Meni to nije na kraj pameti, niti o Hajduku uopće razmišljam. Bilo je kontakata, ali ja sam tada već bio izbornik Slovenije i to nije bila opcija. Ja nisam čovjek koji bi se reklamirao, a Hajduk nije klub oko kojeg bi se tako trebalo špekulirati sa strane. Iskreno, smetaju me te priče - rekao je Kek u razgovoru za Index o angažmanu na Poljudu.

Kao kandidati za Burićevog nasljednika spominju se još Dean Klafurić (47) koji je trenirao Goricu, Legiju Varšavu i Hrvatski Dragovoljac te Ivan Prelec (31) koji sjajno komandira Istrom.

Tko će sjesti na užarenu poljudsku stolicu, saznat ćemo uskoro, vjerojatno prije samih priprema za proljetni dio sezone. Izbora je mnogo, da možete birati, koga bi vi izabrali za novog trenera Hajduka?