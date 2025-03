Tko će u Europsku ligu ako Rijeka osvoji Kup i prvenstvo?

Rabuzinovo sunce neće ostati na Maksimiru, a to smo doznali u srijedu nakon što je Osijek izbacio Dinamo iz četvrtfinala Kupa. Katastrofalna sezona 'modrih' pretrpjela je još jedan težak udarac, a može otići u nepovrat ako hrvatski prvak izgubi u nedjelju od Hajduka u najvećem derbiju hrvatskog nogometa. Ta utakmica finale je sezone, a ujedno i sudbonosna za trenera Fabija Cannavara.

Pokretanje videa... 00:41 Start Tuie na Pjaci | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Iz Kupa je izletio i Hajduk pa je Rijeka sada jedini klub koji može osvojiti prvenstvo i pospremiti u vitrine Rabuzinovo sunce. Reformom Uefinih natjecanja od ove sezone Hrvatska ponovno ima predstavnika u kvalifikacijama Europske lige, odnosno od njena prvog pretkola. Šansa je to za ulazak u financijski puno izdašnije natjecanje (startna premija 4,31 milijuna eura naspram 3,17 milijuna za Konferencijsku ligu) koje pripada osvajaču Kupa. Ili, ako je isti klub osvojio i prvenstvo, drugoplasiranome u ligi.

Rijeka izbacila Hajduk i prošla u polufinale Kupa | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ako Riječani ne osvoje titulu, imaju priliku preko Kupa izboriti kvalifikacije za Europsku ligu, a to znači i veće šanse za jesen u Europi. U istom natjecanju su ove sezone i započeli europsku priču zahvaljujući drugom mjestu u prvenstvu, Dinamo je osvojio titulu i Kup pa je njima pripalo mjesto u drugome po rangu europskom natjecanju. Riječani tada nisu uspjeli izboriti grupnu fazu, ispali su u play-offu Konferencijske lige. Ako, pak, ove sezone osvoje prvenstvo i Kup, drugoplasirani ide u Europsku ligu, a to će biti Hajduk ili Dinamo. To mjesto neće pripasti finalistu Kupa.

Rijeka će biti najveći favorit za osvajanje Rabuzinova sunca, ali naravno, nešto će se pitati i Osijek te ostala dva polufinalista, a to će biti pobjednici dvoboja Istre i Lokomotive te Gorice i Slaven Belupa.

Dinamo i Osijek sastali se u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Ako ne uspije osvojiti naslov prvaka i tako izboriti kvalifikacije za Ligu prvaka, Dinamu utješna nagrada može biti izravni plasman u glavnu fazu Europske lige, a za takvo što mora se poklopiti nekoliko stvari. Najvažniji uvjet je da Rijeka mora osvojiti prvenstvo i Kup, a 'modri' završiti drugi u HNL-u. U tom slučaju, osvajač Konferencijske lige mora izboriti plasman u Ligu prvaka ili Europsku ligu kroz domaće prvenstvo ili kup. Time bi se jedno mjesto u ligaškoj fazi Europske lige oslobodilo klubu s najvećim koeficijentom u kvalifikacijama.

Tu ne sudjeluju klubovi iz pet najjačih europskih liga, nego petoplasirani klub iz Nizozemske, četvrtoplasirani iz Portugala, trećeplasirani iz Belgije i Turske i drugi. Prema računici hrvatske platforme Football Meets Data, ispred Dinama bi u toj utrci mogli biti Porto (ako završi četvrti), Feyenoord (ako završi peti), AZ Alkmaar (ako ostvari još dvije pobjede u ovoj sezoni EL-a i završi peti u prvenstvu), Olympiacos (ako ostvari još barem dva remija ili pobjedu u EL-u i završi treći u Grčkoj) i Club Brugge (ako završi treći u Belgiji).

S druge strane, ako Hajduk bude drugi u HNL-u, on će krenuti od prvog pretkola Europske lige, no zasad u klubu ne razmišljaju o tome. Glavni cilj je osvojiti naslov prvaka...