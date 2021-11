Uoči posljednjeg kruga europskih kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine, samo su dvije reprezentacije izborile vizu za Katar, Njemačka i Danska, a još sedam ih je osiguralo barem dodatne kvalifikacije, Belgija, Italija, Portugal, Rusija, Srbija, Švicarska i Hrvatska.

Na Svjetskom prvenstvu će nastupiti 13 europskih vrsta. Direktan plasman na SP izborit će 10 pobjednika skupina te još tri koje će svoje mjesto tražiti kroz dodatne kvalifikacije.

U baražu će sudjelovati deset drugoplasiranih reprezentacija iz kvalifikacija te dvije najbolje reprezentacije iz Lige nacija, koje nisu u svojoj skupini kvalifikacija zauzele neko od prva dva mjesta.

Tih 12 reprezentacija će biti podijeljeno u tri skupine po četiri ekipe, a samo će pobjednici putovati na SP. Na svakom turniru će se igrati polufinale i finale.

SKUPINA A:

Srbija (17), Portugal (16), Luksemburg (6), Irska (5), Azerbajdžan (1)

Srbija vodi na ljestvici, Portugal ima bod manje, ali i utakmicu manje. Portugal prvo očekuje neugodno gostovanje kod Irske, a potom će u zadnjem kolu u Lisabonu protiv Srbije igrati za "jedinicu".

SKUPINA B:

Švedska (15), Španjolska (13), Grčka (9), Gruzija (4), Kosovo (4)

U skupini B prva dva mjesta su osigurali Švedska i Španjolska. Šveđani vode s dva boda više od "Furije" i po svemu sudeći odlučivat će njihov međusobni susret u Sevilli 14. studenog. Prije toga Šveđani će gostovati u Gruziji, a Španjolci u Grčkoj.

SKUPINA C:

Italija (14), Švicarska (14), Bugarska (8), Sjeverna Irska (5), Litva (3)

U skupini C Italija i Švicarska vode sa po 14 bodova, a "Azzurri" imaju i dva gola bolju razliku pogodaka. Mnogo toga će odlučiti njihov međusobni susret u Rimu 12. studenog. U slučaju remija, u zadnje kolo ušli bi bodovno poravnati i u posljednjih 90 minuta kvalifikacija lovili bi pobjede, ali i što bolju razliku pogodaka. Italija na gostovanju u Belfastu protiv Sjeverne Irske, a Švicarci u Luzernu protiv Bugarske.

SKUPINA D:

Francuska (12), Ukrajina (9), Finska (8), Bosna i Hercegovina (7), Kazahstan (3)

U ovoj skupini teoretski još četiri reprezentacije mogu do prvog mjesta. Francuzi vode i najveći su favoriti, bilo bi pravo čudo da aktualni svjetski prvaci ne uspiju. Međutim, matematički do prvog mjesta mogu i Ukrajina, Finska i Bosna i Hercegovina. "Tricolori" će sve dvojbe riješiti ako 13. studenog na Stade de Franceu poraze Kazahstan.

Daleko je neizvjesnija borba za drugo mjesto koje vodi u play-off. Ukrajina je trenutačno druga s devet bodova, Finska ima osam, a BiH sedam, no Ukrajina ima i utakmicu više. BiH u zadnja dva kola igra kod kuće protiv Finske i Ukrajine i s dvije pobjede bila bi sigurno druga.

SKUPINA E:

Belgija (16), Češka (11), Wales (11), Estonija (4), Bjelorusija (3)

U skupini vodi Belgija sa 16 bodova i za matematičku potvrdu treba još jedan bod iz zadnja dva kola (Estonija doma, Wales vani). Češka je druga sa 11 bodova, ali Česi imaju još jednu utakmicu i više ne mogu biti prvi, njihov je cilj sačuvati drugu poziciju ispred Walesa koji također ima 11 bodova, ali i dva susreta ispred sebe. Čehe još očekuje domaći ogled protiv Estonije, dok Gareth Bale i društvo prvo igraju s Bjelorusijom, a potom s Belgijom.

SKUPINA F:

Danska (24), Škotska (17), Izrael (13), Austrija (10), Farski Otoci (4), Moldavija (1)

Danci su osigurali prvu poziciju u skupini F, a mogli bi odlučiti tko će biti drugi. Škoti trenutačno drže drugu poziciju sa 17 bodova, četiri više od Izraela, a do kraja su dva kola. Škoti pobjedom u Moldaviji mogu osigurati drugo mjesto i dodatne kvalifikacije, a u zadnjem kolu će igrati protiv Danske. Izraelce čeka gostovanje u Austriji i domaći ogled protiv Farskih Otoka.

SKUPINA G:

Nizozemska (19), Norveška (17), Turska (15), Crna Gora (11), Latvija (5), Gibraltar (0)

U skupini G tri reprezentacije "pucaju" na prvo mjesto, Nizozemska (19), Norveška (17) i Turska (15). Nizozemci u idućem kolu gostuju u Crnoj Gori, Norvežani kod kuće dočekuju Latviju, dok Turci igraju protiv Gibraltara. Odluka bi mogla pasti u zadnjem kolu kada "Oranje" u Rotterdamu dočekuje Norvešku.

SKUPINA H:

Rusija (19), HRVATSKA (17), Slovačka (10), Slovenija (10), Malta (5), Cipar (5)

Za svjetske doprvake računica je jasna, dvije pobjede sigurno vode na World Cup u Katar. Dobra je vijest za Hrvatsku što je barem osigurala dodatne kvalifikacije jer ne može završiti ispod drugog mjesta u skupini. Vatreni" će 11. studenog gostovati kod Malte, dok će Rusija dočekati Cipar u St Peterburgu. Tri dana poslije Hrvatska će na rasprodanom Poljudu dočekati Rusiju u utakmici koja će, po svemu sudeći, odlučiti pobjednika skupine i izravnog putnika na SP 2022.

SKUPINA I:

Engleska (20), Poljska (17), Albanija (15), Mađarska (11), Andora (6), San Marino (0)

U skupini I još tri reprezentacije mogu do direktnog plasmana na SP. Englezi vode sa 20 bodova i u najboljoj su poziciji, Poljska ima tri boda manje, dok Albaniji na trećem mjestu sa 15 bodova igra još samo teorija. Mađarska na četvrtom mjestu (11) ne može do prve pozicije, ali matematički još uvijek može do drugog mjesta. "Gordi Albion" u zadnja dva kola igra protiv Albanije (London) i San Marina (Serravalle) i za očekivati je dvije pobjede i plasman na SP. U slučaju da europski doprvaci na Wembleyju poraze Albaniju, Poljska bi pobjedom u Andori i prije zadnjeg kola osigurala "broj dva".

SKUPINA H:

Njemačka (21), Rumunjska (13), Sjeverna Makedonija (12), Armenija (12), Island (8), Lihtenštajn (1)

U posljednjoj, H skupini njemačka vrsta je prva, a za drugo mjesto bore se Rumunjska (13), Sjeverna Makedonija (12), Armenija (12) te Island (8). U najboljoj poziciji su Rumunji koji u zadnja dva kola igraju protiv Islanda i Lihtenštajna. Makedonce očekuje Armenija, pa Island.