Tko će uz Dilavera? U vatru bi mogao Gvardiol, može i Ademi

Ostaviti mladog Gvardiola da pomogne juniorima u posljednjem jurišu na playoff Lige prvaka za mlade ili ga baciti u vatru protiv izrazitog favorita s Otoka? Povući Ademija koji na poziciji stopera može odigrati na visokoj razini, ili pak spustiti Moru koji bi mogao iznositi loptu, ali bi ipak bio slabiji u duelu od kapetana Dinama?

Pitanja su to koja se postavljaju nakon što su u Milanu protiv Atalante (2-0) treći žuti karton dobili stoperi Dino Perić i Kevin Theophile-Catherine. Francuz je morao zaustaviti kontranapad tzv. profesionalnim prekršajem jer je to moglo biti puno opasnije za gol Dinama, Dok je Dino Perić nakon 'tunela' na centru srušio Papua Gomeza te tako dobio treći akumulirani žuti karton.

Emir Dilaver vratio se u ritam nakon problema s ozljedom te je on sigurno jedan od stopera na utakmici protiv Cityja. Kako je Lešković out do kraja sezone, a spomenuti je dvojac kartoniran, ostaje upražnjeno mjesto drugog stopera. Teško da će Bjelica u ovakvoj situaciji posegnuti za 3-5-2 ili 5-3-2 sustavom, pa protiv Cityja možemo očekivati Dinamo s četvoricom u zadnjoj liniji.

Stojanović na desnoj i Leovac na lijevoj strani ne bi smjeli biti upitni. Teško da itko od spomenutog dvojca može odigrati utakmicu na razini primjerice kapetana Ademija. On je svakako jedan od rješenja za spuštanje u zadnju liniju. Pitanje je kako bi se to odrazilo na pokrivanje sredine terena gdje će vjerojatno uskočiti Amer Gojak ili možda i Marko Đira.

Drugo je rješenje povlačenje Joška Gvardiola iz juniorske momčadi. Sedamnaestogodišnjak je pokazao da je spreman potući se s trenutno malo snažnijim nogometašima od sebe, a Interu iz Zaprešića zabio j i gol glavom. Bez uvrede Zaprešićanima i treneru Toplaku, ne može se uspoređivati njihova igra i naleti 'građana', ali Gvardiol bi mogao biti bačen u vatru. No, tu su i juniori...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Naime, juniorima je protiv Cityja u zadnjem kolu potreban bod kako bi osigurali plasman u 1/16 finala Lige prvaka za mlade, dok bi s pobjedom mogli preskočiti Atalantu ako oni izgube od Šahtara, ali teško je to očekivati. No, mogu mladi Dinamovci dogurati daleko, pokazali su to i prošle godine, pa sad ako treba i preko šesnaestine finala. Zato je pitanje hoće li Bjelica Jovićeviću uzeti Joška.

Naravno kako je seniorska Liga prvaka ipak korak više, ali veliku ulogu u tom raspletu ima i susret Srninog Šahtara protiv Atalante. Naravno da je promiješani City pobjediv na Maksimiru, ali oni imaju toliku rotaciju da su i s B momčadi izraziti favoriti. Onda prepustiti Gvardiola juniorima i nadati se Srninom pogurancu u Harkivu? Nenad Bjelica pred sobom ima velike odluke.

A tu je i pomalo zaboravljeni Moubandje. Znao je tu i tamo završiti na poziciji stopera, a 180 cm visoki švicarski reprezentativac svoju bi žilavost s boka mogao prenijeti na stopersku poziciju. Ili čak Nikola Moro, koji bi bio 'ball playing defender', ali pitanje je kako bi funkcionirao na poziciji koju nikad nije igrao.