'Tko? Griezmann se treba bojati poluautističnog Messija? Treba mu pokazati gdje mu je mjesto!'

Nervoza na nervozu u posljednje je vrijeme krilatica Barcelone. Naime, osim tenzija među Messijem i Setienom, sada ih ima i među Argentincem i Griezmannom, a u njegovu je obranu stao legendarni Dugarry

<p>Koga se <strong>Griezmann </strong>treba plašiti? Dečka visokog 150 centimetara, koji je, čini se uz to i poluautističan? On treba imati mu*a da se suprostavi Messiju i svima koji ga nisu prihvatili. Govorim to godinu dana, treba ošamariti Messija i pokazati gdje mu je mjesto, oštro je prokomentirao bivši igrač Barcelone <strong>Christophe Dugarry. </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pjanić slavi odlazak u Barcu</strong></p><p>Naime, sve su glasnije ideje o odlasku <strong>Antoinea Griezmanna</strong> iz Barcelone nakon samo godinu dana. Francuz je doveden kao velika nada i pojačanje, ali nije pretjerano oduševio na Camp Nou, a navodno je i u lošim odnosima s <strong>Leom Messijem</strong>, kapetanom i vođom katalonskog giganta. </p><p>Osim toga, Setien je u derbiju Barcelone i Atletica Griezmanna uveo tek u 89. minuti što je em šokiralo gledatelje, em razljutilo obitelj francuskog napadača koja je otvoreno kritizirala trenera trenutno drugoplasirane momčadi La Lige. </p><p>Ipak, puno je veću prašinu podigla Dugarryjeva izjava posebno zbog toga što je Messija nazvao 'poluautističnim'.</p>