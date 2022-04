Tko je bio superagent Mino? Od dostavljača pizze do milijunaša

Mino Raiola preminuo je u subotu u 55. godini. Tri i pol mjeseca trajala je njegova borba nakon što su ga u milansku bolnicu San Raffaele primili sa simptomima teške bolesti pluća i stavili na intenzivnu njegu. Vjerojatno najpoznatiji svjetski nogometni menadžer nije izdržao.

Rođen je 1967. u malom talijanskom gradiću Noceru, ali s godinu dana s roditeljima odselio u Nizozemsku. Odrastao je u Nizozemskoj gdje je radio kao ispomoć u očevom restoranu - dostavljao je pizze, posluživao stolove, a usporedno je pokušavao lansirati nogometnu karijeru. Kako nije bio pretjerano talentiran za nogomet, uskoro je upisao pravni fakultet i ubacio se u menadžerske vode. Fakultet nije završio, ali uspješno je ušao u svijet nogometa.

S 20 godina poduzetni Mino osnovao je prvu tvrtku i postao zaposlenik nogometnog kluba HFC Haarlem. Tu se nije dugo zadržao jer njegove ideje nisu naišle na plodno tlo.

- Uprava je bila prekonzervativna, nisam tu mogao raditi - kratko se osvrnuo na taj dio karijere.

Sredinom 1990-ih Mino je uplivao u ozbiljne menadžerske vode i počeo raditi kao suradnik za sportsku agenciju Sports Promotion. Surađivao je pri transferu Bergkampa u Inter, a onda je odlučio pokrenuti vlastitu agenciju.

Nedved je probio led

Prvi veliki transfer napravio je s Pavelom Nedvedom. Transferirao je sjajnog Čeha u Lazio i tad su stvari za Raiolu krenule uzbrdo.

- Već se tada vidjelo da Mino ima oko za igrače, znao sam da može uspjeti u tom poslu - dodao je njegov bivši klijent Zdenek Grygera.

Najviše je surađivao Raiola s Ajaxom, a puno je pomogao i Ibrahimoviću kad je došao u Ajax. Zlatan i on bili su kućni prijatelji, a Ibra ga je sjajno dočarao u svojoj knjizi "Ja sam Zlatan".

Toliko 'lud' da je čak vrijeđao i Zlatana

"Bio sam zadovoljan svojim igrama, ali to je bio krivi stav. Nisam dovoljno golova dao, a svejedno sam bio sretan. On mi je pomogao da shvatim da uvijek mogu bolje", pisao je Zlatan u svojim memoarima.

Ibrahimović je priznao i da Raioli tolerira stvari koje nikom drugom ne bi istrpio.

"Rekao mi je jednom da odje***. Mislio sam u sebi "pa tko je taj čovjek?". Kad mi je htio postati menadžer pozvao me na večeru. Nisam znao kako taj čovjek izgleda i kad sam ga upoznao ostao sam iznenađen. Sjedio je za stolom u najobičnoj odjeći, ali čim je otvorio usta znao sam da je talentiran za ovaj posao", piše Zlatan.

Odmah poslije Raiola je izvadio svoju bilježnicu i krenuo prigovarati Ibri.

- Trezeguet 20 golova u 24 utakmice, Inzaghi 20 golova u 25 utakmica. Ibrahimović pet golova u 25 utakmica. Pa kako da te prodam s tom statistikom - šokirao je Zlatana Raiola pitanjem.

Po mnogima Raiola je najzaslužniji za Zlatanov uspjeh. Odmaknuo je Šveđanina od svijeta glamura i natjerao ga je da se posveti nogometu. Uvijek je bio uz svog klijenta iako su po priznanju Raiole par puta bili blizu fizičkog obračuna.

- Jednom sam mu rekao da je s*anje i on me odgurnuo. Nisam mu to zamjerio jer volim kad ljudi reagiraju i ne bježe od sukoba - dodaje Raiola.

Osim sa Zlatanom, Raiola je imao sjajan odnos i s tatom Ibrahimovićem. Zlatanov otac Šefik vječno je zahvalan Raioli i priznao je da čuva sve članke iz vremena kad je Zlatan igrao za Ajax.

'Pep je s*anje, a Blatter dementni diktator'

Od svih klijenata Mino je imao najviše problema s Marijem Balotellijem kojega je, po vlastitom priznanju, obožavao.

- Mario je sjajan dečko i još nije kasno za njega. Svijet će vidjeti još puno od Balotellija, u to sam siguran - govorio je.

Živio je u Monte Carlu s dvoje djece, za sebe govorio da je 300 dana godišnje na putu, ali i da je uživao u takvom životu. Svako malo Raiola se oglasi i u svom stilu prokomentira neki događaj.

- Guardiola je odličan trener, ali je sranje od osobe - složio se Raiola s opisom Guardiole kakvog je dao i Ibrahimović.

Za Blattera je govorio da je dementni diktator, dok se svijet zgrozio na njegov opis Johana Cruyffa kao senilnog idiota.

Pirlo: On je genijalac

U karijeri je nadgledao transfere u vrijednosti od 500 milijuna eura, a namjeravao je jednog dana postati predsjednik Fife. Za sina jednog pekara, kojem je prvi posao bio onaj dostavljača pizze - Minu se mora priznati da je daleko dogurao. Neki ga vole, neki ga ne vole, a možda ga je najbolje opisao Andrea Pirlo riječima:

- Prodao bi svoje ime, sve samo da završi neki posao. Što odluči, to i napravi. On je jednostavno genij.

