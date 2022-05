Tko je čovjek kojemu je Modrić pripisao zasluge za preokret?

Luka Modrić ponovno se pretvorio iz veterana u razigranog dječaka. Razlog je, naravno, Realov preokret protiv Manchester Cityja za finale Lige prvaka.

Skakao je, pjevao i plesao Modrić na travnjaku Santiago Bernabeua, a euforija se preselila u svlačionicu gdje je 'kraljevska desetka' grlila misterioznog čovjeka.

- Pintusove metode, Pintusove metode - vikao je Modrić iz sveg glasa pokazujući na kondicijskog trenera Antonija Pintusa dajući mu tako zasluge za novi preokret u Ligi prvaka.

Chelsea, Udinese, Monaco, Juventus, West Ham, Marseille, Palermo, Sunderland, Real, Inter pa ponovno Real. To su poslodavci Talijana koji je radio odličan posao gdje god je došao. Momčadi koje je trenirao 'iz sjene' osvojile su pod njegovom palicom 21 trofej!

Svojevremeno je u Realu imao fantastičan odnos sa Cristianom Ronaldo, poznatom po predanosti i održavanju spremnosti. Čak ga je i nazivao 'psihopatom'.

- On je kao ujak. Drag, ljubazan, ali istovremeno i gad. Imao sam zadovoljavajuća 83 kilograma, ali on me natjerao da za tri tjedna smršavim na 79 kila. Nikada u životu nisam bio gladan kao kad me on trenirao - otkrio je jednom prilikom legendarni Fernando Morientes koji je s Pintusom surađivao u Monacu.

Nogometaši Chelseaja zvali su ga 'sadistom', a u Interu pripisivali velike zasluge za Scudetto prošle godine kojime su nerazzurri prekinuli dugogodišnji post. U Real se vratio ove sezone nakon što je momčad pod dotadašnjim kondicijskim trenerom Gregoryjem Dupontom doživjela čak 114 ozljeda u prošloj sezoni!

