Tko je Dino Prižmić: Ljubičić me vodi, pamtim Goranove savjete i uživam gledajući Đokovića...

Dino Prižmić i Mili Poljičak bili su hrvatska teniska senzacija kada su 2018. godine osvojili europski Winter cup u Češkoj za dječake do 14 godina.

Obojica su nastavili napredovati, a pretprošle je godine Prižmić opet iskočio kada je na turniru u Zadru, kao 16-godišnjak, pobijedio nekad 33. igrača svijeta Denisa Istomina. Kraj godine dočekao je nastupom na ATP turniru u Umagu pa s tri uzastopna osvojena ITF turnira i 15 uzastopnih pobjeda uz jedan jedini izgubljeni set.

Postao je tek treći maloljetni tenisač među 500 najboljih na ATP listi, a danas je 178. igrač svijeta i prvi je put izborio glavni turnir nekog Grand Slama. Prošao je tri kvalifikacijske prepreke i ušao u 1. kolo Australian Opena, gdje će mu suparnik biti Novak Đoković.

Prižmić osvojio juniorski Roland Garros

Mladić iz Splita u seniorski je tenis zakoračio nakon što je prošloga proljeća osvojio Ronald Garros, kao krunu svoje juniorske karijere! Čilić je bio zadnji hrvatski pobjednik u Parizu, još 2005. godine. Mladi Splićanin bio je u finalu Europskog prvenstva do 14 i do 18 godina, u svoju agenciju uzeo ga je Ivan Ljubičić, a zbog teniskog napretka iz Splita se preselio u Zagreb. Mnogi iz teniskog svijeta uspoređuju ga s Bornom Ćorićem...

Foto: Frane Hrabrov

- Počeo sam trenirati sa sedam godina, a između tenisa i nogometa odabrao sam tenis. Najviše volim igrati na tvrdoj podlozi, a najbolji mi je udarac forhend - rekao je jednom zgodom.

Ivan Ljubičić s njim je na turniru i otkrio je što mu Ljubo savjetuje:

Foto: Frane Hrabrov

- Moram definitivno ubrzati loptu, bolje servirati, a često mi se dogodi i da usporeno uđem u meč. Suparnik to iskoristi i onda lovim rezultat sat vremena.

Prižmić: Iz Splita sam se preselio u Zagreb

Rođeni Splićanin se zbog tenisa preselio u Zagreb.

- Iz Splita sam i tamo mi je bilo odlično, nemam nikakve zamjerke, ali sam se preselio u Zagreb jer ima boljih igrača za sparing. Sigurno mi Split nedostaje, ali sam se navikao na život u Zagrebu. Drugačiji je mentalitet u Splitu i Zagrebu, ali sam se navikao.

Foto: Dejan Rakita

Split je rasadnik teniskih talenata, od Nikole Pilića, preko Gorana Ivaniševića i Marija Ančića, do Dine Prižmića i Milija Poljička.

- Nisam imao priliku gledati Ančića, ali sam jednom trenirao sa njim. Tu je i Mili Poljičak, koji je osvojio juniorski Wimbledon pretprošle godine i igra odlično.

A Novak Đoković posebna mu je priča.

Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION

- On mi je jedan od najdražih igrača i igra zaista nevjerojatno. Novak je strašan igrač, i kada gubi 2-0 u setovima, osjetiš da će dobiti meč. Nikad nisam razgovarao s njim, ali jesam s Ivaniševićem, koji je njegov trener i zna dosta stvari. Dok sam bio dječak dao mi je nekoliko savjeta kojim se nekada služim i pokušavam popraviti sitnice da bih igrao što bolje. A u Parizu mi je Ivan dao ulaznicu za meč Đokovića i Hačanova i prvi sam put osjetio uživo kako Đoković ne gubi sigurnost ni kad gubi. Bez obzira na to kakav je rezultat, uvijek ima sve pod kontrolom. Tako mogu sebi pokušati dočarati da nema panike.

Trčao sam oko Ivaniševića i gledao Đokovića

U intervjuu za 24sata prošloga je ljeta pričao:

- Titula juniorskog pobjednika Roland Garrosa daje mi samopouzdanje i samo je pokazala da imam kvalitetu i siguran sam u sebe da mogu igrati s najboljima. Razina tenisa na juniorskom Grand Slamu vrlo je visoka.

Savjete je upijao i od Karena Hačanova.

- Kao dječarac trčkarao sam oko Gorana Ivaniševića u Umagu, ali nemam neku uspomenu na te dane, potpisanu lopticu ili slično. Pehar Roland Garrosa doma je, u ormaru, a nakon osvajanja Pariza preko Ivana Ljubičića nazvao me Roger Federer na videopoziv i čestitao mi. Jako sam ponosan što me takva legenda nazvala. Rekao mi je da me prati od početaka i da trebam samo tako dalje marljivo raditi, da je ovo samo početak.