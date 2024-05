Tko je Edin Terzić? Hit trener u Europi pomagao 'vatrenima'. I želi biti izbornik reprezentacije

Bio sam u Švedskoj, na utakmici, tri dana prije Europskog prvenstva 2012. i zazvonio mi je telefon. Nepoznat broj. Nisam se javio. Ubrzo je opet nazvao i opet se nisam javio. Onda mi je stigla poruka: 'Molim te, nazovi me. Pozdrav, Slaven Bilić.' Odmah sam ga nazvao...

Tako je počela hrvatska epizoda hit trenera Europe Edina Terzića (41) koje se vrlo rado sjeća. I u kojoj je dosta toga naučio. Terzić je bio u Bilićevom stožeru u Bešiktašu i West Hamu, no Nikola Jurčević (56) otkrio nam je da je pomogao i hrvatskoj reprezentaciji!

Bundesliga - Borussia Dortmund v Borussia Moenchengladbach | Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Terzić nas je 'kupio' analizama

- Slaven je počeo kontaktirati s njim prije Eura 2012. kada je gledao neke hrvatske protivnike pa nam slao svoja viđenja. Znate, značaj analiza tada je rastao, nisu baš svi koristili takve softvere, a Njemačka je napredna. Pa je on izvukao akcije, s dvije-tri utakmice napravio skice na 50 stranica o našim suparnicima. Slavenu se tako moderna analiza dopala i čim se otvorila mogućnost, priključio ga je stožeru - kaže nam Jurčević.

Bilo je to u Bešiktašu, a zajedno su radili i u West Hamu.

Foto: Privatni album

- Mogu reći da se odlično poznajemo, i dalje smo u kontaktu redovito, poznajem mu i obitelj. Surađivali smo više od četiri godine, bili smo i kod njega doma - priča Jurčević i nastavlja:

- Od prvog kontakta vidjeli smo tu energiju, mladenačku želju i ambiciju. Kombinacija je njemačke pedantnosti i naše lucidnosti, socijalne inteligencije, zbog koje ima odličnu komunikaciju i s medijima i s igračima, svi ga vole. Trenerski je suvremen.

Bilićev brat upoznao ga sa Slavenom

Bilić ga je izvukao s pozicije trenera Borussije U-16. I to nakon što je Edin skautirao u Hrvatskoj i za jednom večerom upoznao menadžera koji mu je ponudio da ga upozna sa svojim bratom. Bio je to Slavenov brat Domagoj Bilić. Za što je točno bio zadužen u stožeru?

- Radio je za nas puno toga, od analize protivnika do sudjelovanja u vođenju treninga. Kad smo ga priključili, imao je 32 ili 33 godine i odmah se vidjelo da može puno.

Foto: Privatni album

Terzić je u Dortmundu bio skaut i radio je u stožeru Jürgena Kloppa.

Borussia mu je čuvala mjesto

- Oblikovalo ga je to što je dijete Dortmunda. Zaljubljen je u taj klub, ali je i navijač hrvatske reprezentacije. Znao je nabavljati dresove "vatrenih" za sebe i članove obitelji. Školovao se u Dortmundu u Kloppovoj eri i za njega je radio kao član šireg stožera, skautiranje i slično. Od Kloppa je naučio presing, dinamiku... Dortmund ga je tretirao kao svoga i nakon četiri i pol godine ponudio mu da se vrati. Tada jači i iskusniji nakon što je prošao rad na top razini u Istanbulu i u engleskoj Premier ligi. Ponudili su mu da bude Favreov pomoćnik, pa su mu dali da bude prvi trener, ali čuvao je mjesto Roseu, s kojim su već dogovorili dolazak. Pa je bio nekakav direktor i čuvali su ga za ulogu glavnog trenera, imali su povjerenje u njega. Jako je dobar u komunikaciji, što je jako bitno na nivou Bundeslige, ima simpatije javnosti, ljubimac je navijača. I pun energije, nikakav mu problem nije bio pogledati tri-četiri utakmice pa složiti analizu.

Koliko ga je baš Slaven Bilić oblikovao i utjecao na njega?

Bundesliga - FC Augsburg v Borussia Dortmund | Foto: LEONHARD SIMON/REUTERS

- Uz nas je stekao prvo veliko profesionalno iskustvo na top nivou te je, kao mlad i inteligentan trener, izvukao puno koristi i iskustva i došao je spremniji na top poziciju.

Terzić zna hrvatske pjesme

A izvan svlačionice i trenerske kabine? Jeste li kartali, slušali hrvatsku glazbu, zna li domaće hitove?

- Haha, otvoren je, komunikativan i veseo. Kao i njegova obitelj. Živio je san, istinski voli Dortmund i uvijek je, čim bismo ušli u svlačionicu nakon naše utakmice, gledao kako je prošla Borussia. Svestran je, ali profesionalac, nema poroka, posvećen je samo nogometu, ali opušten i zabavan. Zna hrvatske pjesme, upućen je u sve, i HNL je pratio. Govori hrvatski, ljetuje u Makarskoj pa se znamo vidjeti kad dođe, kao i s njegovim bratom, koji je sada Borussijin skaut.

Je li i dalje vjeran Kloppovu stilu igre?

- Napredovao je trenerski i nije to više isključivo Kloppov stil. Zadržao je tu energiju, presing, što, uostalom, i traže takav stadion, grad i klub. Taktički je fleksibilan, igraju i na posjed i presing, nije isključivi Klopp. Zadržava sustav 4-1-4-1 ili 4-2-3-1 i, što je jako bitno za klub, daje šansu mladima.

Bundesliga - Borussia Dortmund v Borussia Moenchengladbach | Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

I igrači ga vole.

- Ma on je toliko tjelesno spreman da je uskočio svaki put kad bi na treningu falio igrač ili dva. I izgledao je kao profesionalni nogometaš! Uostalom, i generacijski im je bio blizak pa je izgradio baš dobar odnos s momčadi - zaključio je Jurčević.

Majka Ružica je iz Osijeka

Terzić je zbog teške ozljede rano morao prekinuti igračku karijeru. Klasična priča o talentu kojeg su zeznule ozljede, ali odmah se bacio u trenerske vode.

- Za nekoga moje dobi, iskustvo iz Turske i Engleske bilo je nevjerojatno - rekao je jednom za Ruhr Nachrichten o vremenu u Bilićevom stožeru.

Edin je rođen u Mendenu u Njemačkoj 30. kolovoza 1982. Njegov otac Ibrašim je iz Donjeg Vakufa (BiH), a majka Ružica iz Osijeka. Terzić ima hrvatsko i njemačko državljanstvo, odrastao je u gradu blizu Dortmunda i s tek devet godina prvi je put Borussiju gledao s tribina Westfalenstadiona.

Bundesliga - Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg | Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Nakon epizode s Bilićem, vratio se u Borussiju 2018. kao pomoćnik Luciena Favrea. U sezoni 2020/21. privremeno je vodio momčad do dolaska Marca Rosea te je osvojio Kup i ušao u Ligu prvaka, a u srpnju 2022. dobio je ugovor s Borussijom kao prvi trener, do 2025.

Diplomirao uz Pottera i Vidića

- Nevjerojatno! Rodio sam se 30 km odavde i prvi sam put na stadion došao kao devetogodišnjak. Otad je jasno za koga je moje srce. Ali nikad se nisam usudio ni sanjati da ću se naći u ovoj ulozi - izjavio je na prvoj konferenciji za medije kao Borussijin trener, u prosincu 2020., a na kraju te sezone glavni direktor kluba Hans-Joachim Watzke naglasio je:

- Edin Terzić napravio je sjajan posao. Preuzeo je momčad kad je bila polumrtva i oživio je.

Bundesliga - Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin | Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Uefinu pro licenciju dobio je 2018. Diplomirao je u Engleskoj, u generaciji Grahama Pottera, Nickyja Butta i Nemanje Vidića. A radio je s Erlingom Haalandom, Jadonom Sanchom, Marcom Reusom...

U listopadu 2022. nakon odličnog derbija s Bayernom (2-2) pogledao je u nebo suznih očiju. Nitko nije znao kroz što je prolazio pripremajući utakmicu. Tek nakon susreta navijači su doznali da mu je umro otac Ibrašim, u 73. godini. I to su doznali zbog osmrtnice u lokalnim novinama. Zbog toga mu je navodno i Jude Bellingham četiri dana ranije, nakon gola Sevilli u pobjedi 4-1 u Ligi prvaka, pojurio u zagrljaj.

I supruga mu je bila nogometašica

Suprugu Koru Wölm upoznao je na igralištu jer i ona je bila nogometašica, igrala je za Bochum u drugoj ligi. Vjenčali su se 2013. i imaju dvije kćeri. I bivši sportski direktor Rijeke Robert Palikuča tvrdi da je Terzića želio 2018. dovesti za trenera Fortune iz Düsseldorfa.

Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund | Foto: Lukas Barth/REUTERS

- Kad je na proljeće 2021. u nekoliko mjeseci preporodio Borussiju, skoro nije bilo njemačkog kluba koji ga nije želio dovesti, a imao je ponuda i iz Engleske. Međutim, Terzić toliko voli Dortmund da je ipak izabrao ostati u klubu na poziciji koja je izmišljena samo za njega, jer je računao da će opet tamo dobiti šansu. Obožava skautirati igrače i radi to izvanredno. Puno igrača Borussije je došlo tako što ih je on preporučio. I to je kvaliteta koju klubovi dodatno cijene. Kao i činjenicu da bez imalo straha gura mlade igrače te se oni kod njega razvijaju na pravi način. Bellingham je samo najpoznatiji primjer, Moukoko je kod Edina eksplodirao, Bynoe-Gittens igrao sve više nakon što je dugo bio ozlijeđen... Jako voli Borussiju, ali i "vatrene", tako da bi se jednog dana mogao kandidirati i za izbornika - rekao je Palikuča za SN.

Lani mu je naslov prvaka Njemačke iskliznuo iz ruku u ludnici zadnjeg kola, i to zbog lošije gol-razlike od Bayerna. Ove godine mogao bi Borussiju Dortmund odvesti do kraja u Ligi prvaka nakon dugih 27 godina posta i otići u besmrtnike. Edin Terzić novi je trenerski hit u Europi. I možda budući hrvatski izbornik!