Na stadionu nema navijača, a jedan se pojavi na terenu - potpuno gol!? Što, kako, odakle, vjerojatno su i igračima Granade i Manchester Uniteda (0-2) sijevala slična pitanja kada su dobili nepozvano društvo na travnjaku već u šestoj minuti.

Brzo je postalo jasno i tko je dotični gospodin koji je pokazao svoje atribute, ali primarno svijetu jer u Granadi je već naveliko poznat. Riječ je o Olmu Garciji, španjolskom poduzetniku koji se bavi proizvodnjom sportske prehrane i dodataka i koji je sličnih ispada već imao u prošlosti.

U identičnom izdanju šetao je uz cestu, ali i - trgovačkim centrom. Također, gol se penjao na katedralu u Granadi, Sierra Nevadu... Jednom je sve objasnio time da se bori za održivost ljudske rase i prirodne sredine.

Zbog svega dosta su mu puta lokalne vlasti pisale kazne, no očito mu punjenje gradskog proračuna nije problem. Uostalom, ovo sve radi kako bi svijetom zavladao mir, rasna jednakost te održivost prirodne sredine...

- Za mene je to način da potražim čistoću, mir i pokažem da, kada se skinete, iskreniji ste prema svemu oko sebe. Ne mislim da je to pogrešno u našim idealima. Nikome ne smetam i mislim da je to dobro za društvo - rekao je jednom prilikom.

Video utrčavanja možete pogledati OVDJE.