Tko je Hernani, Portugalac koji je zapaprio eurogol 'modrima'? Još je dvaput rušio dinamovce

Osijek je uz "jogu bonito" nakon 35 godina pobijedio s dva gola razlike na Maksimiru, nakon šest i pol godina uopće je trijumfirao u Dinamovu domu. Peta pobjeda u zadnjih šest utakmica vratila je mir u kuću i svlačionicu Federica Coppitellija kojemu se prije nekoliko tjedana opasno klimala pozicija, a sad su njegovi igrači počeli hvatati ozbiljnu formu. Od četiri gola u Zagrebu tri su bila krasna, Roko Jurišić pod rašlje, panenka Arnela Jakupovića, ali najljepši potez utakmice, a možda i sezone bio je onaj Hernânija.

Čim je Osijek krenuo s centra nakon drugog gola Marka Pjace za izjednačenje, Martin Baturina izgubio je loptu na centru, Tiago Dantas proigrao je na lijevoj strani sunarodnjaka Hernânija, a on je lako zaobišao pratnju Samyja Mmaeea i u vrlo teškoj poziciji pucao ljevicom, i to vanjskom stranom, kao Ricardo Quaresma ili Luka Modrić. Nije se Ivan Nevistić ni bacio za tom loptom, ostao je ukopan, a ona je savršeno sjela uz lijevu stativu.

Hernâni je zabio prvijenac za Osijek u osmom nastupu. Portugalac je koji ima i državljanstvo Zelenortskih Otoka, a u kolovozu je napunio 33 godine. Iako je misija sportskog direktora Joséa Bota stvoriti mladu potentnu momčad na Pampasu, Hernânija je doveo kao kariku koja će donijeti dašak iskustva i kreacije u napadu.

On ima više od 100 nastupa u portugalskoj ligi, a seniorsku karijeru počeo je još 2010. u niželigašu Atléticu iz Lisabona. Klubove je mijenjao kao na traci, do Osijeka je igrao za Vitóriju Guimaraes, Porto, Olympiacos, Levante, saudijsku Al-Wehdu, Las Palmas, Rio Ave i još jedan saudijski klub Al-Najmu. Porto ga je 2015. od Vitórije kupio za 2,9 milijuna eura, a u ljeto iste godine posudio Olympiacosu za milijun eura. Bio je prvak i u Portugalu i u Grčkoj.

- Imam dosta iskustva, no ovo je sada nova stepenica za mene i želim nastaviti igrati na kvalitetnoj razini. Bio sam u dobrim i velikim klubovima, sada mi je drago što ću, vjerujem, uživati igrajući u Hrvatskoj. Nastojat ću pomoći momčadi da bude što bolja, to ovdje očekujem. A što se tiče osvajanja titula u Portugalu i Grčkoj, to je svakako bilo odlično iskustvo i za mene osobno - kazao je Portugalac pri potpisu za Osijek.

I nije samo osvajao prvenstva, već je nastupao i u Ligi prvaka. Devet puta za Porto, pet puta za Olympiacos. Od toga jednom protiv Dinama u pobjedi u Pireju u grupnoj fazi 2015/16. (2-1 nakon preokreta). Slavio je pobjedu i na Maksimiru iste sezone (1-0), ali ju je tad gledao s klupe.

- To je posebno iskustvo za svakog igrača koji osjeti to zadovoljstvo, ono što želiš ostvariti kada kreneš igrati nogomet. Igrati na najvišoj razini za koju u tom trenutku moraš biti spreman. Utakmice s nekima od vrhunskih europskih momčadi svakako dobro dođu svima u karijeri. Inače, lige u kojima sam igrao su prilično različite, teško ih je uspoređivati. Svugdje je bilo zahtjevno, no mogu reći da su to bile uspješne godine za mene.

Ispričao je i kako je krajem kolovoza stigao u Hrvatsku.

- Pričao sam sa svojim agentom i shvatio da dolazim u dobar klub. Stoga sam i prihvatio Osijekovu ponudu. Trenutno ne znam baš puno o hrvatskom klupskom nogometu, ali ću brzo saznati više o Ligi kroz utakmice koje ćemo imati. Idealna pozicija? Na desnoj strani se najbolje osjećam. Najviše sam utakmica odigrao u toj ulozi, iako ih je bilo dosta i na lijevom krilu. Ponekad je to bilo i na nekim drugim pozicijama, no primarno sam krilni napadač.