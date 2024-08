Tko je Ivan Šapina? Gasio požar u mjestu odakle potječe nakon Tokija, iz Dubrave otišao u Split

Ivan Šapina (24) ponovno je ostao kratak za olimpijsku medalju. Kao i u Tokiju, i sada je ostao bez odličja, no ovoga puta došao je do polufinala. U borbi za broncu bolji je bio Kubanac Rafael Alba, koji je odličje osvojio u kategoriji iznad 80 kilograma s 2-0 u rundama (6-1, 9-0).

Unatoč tome, Šapina je ponovno bio nadomak olimpijskom snu, pružio je sjajne i uzbudljive nastupe na turniru, a iduće Olimpijske igre su već na vidiku. Treća sreća, reklo bi se. Pa neka i bude.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:26 Doček hrvatskih olimpijaca na Trgu bana Jelačića | Video: 24sata/pixsell

Prije ovih Olimpijskih igara pokazao je da je vrhunski talent osvojivši pregršt medalja. Bio je brončani na Europskom i Svjetskom prvenstvu, zatim je postao europski prvak 2022. u Manchesteru, a lani je osvojio svjetsko srebro u Bakuu. Nizao je uspjeh za uspjehom, no gorak okus iz Tokija gdje je za dlaku ostao bez olimpijske medalje uvijek je bio tu.

- Često se sjetim Igara u Tokiju, neću reći da je bila jedinstvena prilika jer vjerujem da ću ići na još Olimpijskih igara, ali prolaze mi te borbe kroz glavu i šansa koju sam imao. Ali to mi je samo motiv više, da me gurne naprijed, jako mi je drago da sam stekao to iskustvo i nastupio, sad znam kakav je osjećaj, idući put bit će lakše - rekao nam je tada Šapina.

Pariz: Taekwondoaš Ivan Šapina plasirao se u četvrtfinale kategorije +80 kg | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ponikao je u zagrebačkom klubu Rugvica, a počeo je trenirati sa šest godina. U taekwondo su ga uveli stariji brat i sestra, koji nisu dogurali do seniorskih voda, ali su pridonijeli da Hrvatska ima europskog prvaka, svjetskog doprvaka i vrhunskog olimpijca. Nakon Rugvice prešao je u Osvit, a nakon toga Zagreb je zamijenio Splitom i prešao u najjači hrvatski taekwondo klub Marjan.

Iz Zagreba u Split, ali naglasak je ostao isti

Kako se dečko iz Zagreba našao u Splitu?

- Od početka 2020. prebacio sam se u Marjan, ali treniram povremeno u Splitu, povremeno u Zagrebu. Odlazim dolje zbog sparing partnera i uvjeta rada, ali i u Zagrebu u dvorani na Rudešu trenira nas nekoliko. Evo, meni su prije dva tjedna četvorica bila došla u Zagreb, redom Toni Kanaet, Piero Marić, Leon Glasnović i Paško Božić. Došli su da me spreme za kvalifikacije i mislim da su odradili posao. Ne trebam puno više ni govoriti - rekao je Šapina prije tri godine opisujući kako se pripremao za nastup u Tokiju.

Pariz: Taekwondoaš Ivan Šapina plasirao se u četvrtfinale kategorije +80 kg | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dalmatinskog naglaska nema ni u promilima.

- Haha, ne ide to baš tako - dodao je.

Gasio požar u rodnom selu njegova oca

A nakon Tokija napravio je potez kojim je osim sportske vrline pokazao i one ljudske. Šapina potječe iz sela pokraj Tomislavgrada, Roška Polja, odakle mu je otac. Hrvatski taekwondoaš je u kolovozu 2021. godine odmah po odlasku iz Tokija otišao u mjesto odakle potječe, a koje je baš tada zahvatio velik požar.

Bili su ljetni mjeseci, vladala je vrućina i vatra se lako širila... Šapina se priključio gasiteljima požara.

- Drago mi je da sam se našao u to vrijeme u selu i uspio doprinijeti u gašenju požara kako bismo sačuvali naše selo. Htio bih se i zahvaliti svima koji su svakodnevno gasili i noću dežurali na požarištima kako bi spriječili mogućnost širenja vatre - rekao je tada.

Knedla u grlu kada je prvi put svirala "Lijepa naša"

Kada je osvojio europsko zlato, prvi put je njemu u čast svirala Lijepa naša. Je li bila knedla u grlu?

- Uh, da, prvi put sam bio na najvišoj stepenici postolja, prvi je put zbog mene svirala himna i emocije su proradile - rekao nam je Šapina.