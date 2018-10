Tko je krivac? McGregor prvi udario Dagestanca u kavezu!

Sjajan UFC 229 zasjenio je nemili događaj u kojem je došlo do masovne tučnjave nakon što je Conor McGregor predao borbu Khabibu Nurmagomedovu i doživio četvrti poraz u karijeri.

Sudionici su bila dva protivnička tabora - onaj Khabibov i onaj Conorov. Strasti su uzavrele, situacija je eskalirala i T-Mobile Arena u Las Vegasu svjedočila je ponašanju kakvom nije mjesto na sportskim borilištima.

Khabib Nurmagomedov odlučio se obračunati s Dillonom Danisom pa je preskočio ogradu kaveza i u stilu Sakurabe naskočio na člana tima Conora McGregora.

Wow maybe you’re blind. Conor attacked first? How about Khabib going over to Conor’s cornerman to attack? This is the first attack. Idk what y’all blind people are saying. pic.twitter.com/katxvZfAnP