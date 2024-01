Tko je Mario Šoštarić? 'Ostavio sam Sloveniju zbog Hrvatske i išao tamo gdje je srce govorilo'

Mario Šoštarić pravo je osvježenje u hrvatskoj reprezentaciji. Uz Filipa Glavaša nastavlja tradiciju odličnih desnih krila u reprezentaciji. Jedan od najboljih strijelaca Lige prvaka, ubojito desno krilo, oduševio je u premijernom nastupu za Hrvatsku na velikim natjecanjima.

Šoštarić je u pobjedi Hrvatske nad Španjolskom (39-29) zabio osam golova i to bez promašaja. Trčao je kontre, skakao s krila, pucao sedmerce... Izluđivao je golmane i bio neuhvatljiv igračima Španjolske.

Dugo je godina Mario nosio slovenski dres, zadnji put na velikom natjecanju na Europskom prvenstvu 2020. godine, gdje su Slovenci bili četvrti, Hrvatska srebrna. Janc i Marguč bili su možda prejaka konkurencija.

'Pitali su me želim li igrati, nisam razmišljao ni sekunde'

- Još sam u drugom mjesecu prošle godine dobio poziv HRS-a, pitali su me imam li želju igrati za Hrvatsku, a ja nisam razmišljao ni sekunde! Priču sa Slovenijom završio sam prije toga jer nisam dobivao ono što sam želio ni bio dio tog projekta kako sam htio, a znam da sam mogao. No, moja je velika želja i sportski motiv bio da igram za Hrvatsku, moja je cijela obitelj iz Hrvatske i smatramo se Hrvatima. Majka i pokojni otac su iz sela pokraj Slunja, brat se rodio u Karlovcu, a budući da su se odselili 1987. u Sloveniju, ja sam se rodio ondje. Sva moja rodbina i dalje živi u Hrvatskoj, učinit ću ih sada sve ponosima. Budući da sam rano ostao bez oca, to je jedini razlog zašto se nismo vratili u Hrvatsku, za koju me veže i srce i krv. To je moja država i država moje obitelji.

Slovenci vas nisu zvali nakon Hrvatske?

- Razgovarali smo kad su saznali da mi HRS rješava hrvatsku putovnicu. Zvao me predsjednik saveza i želio je da ostanem, ali ja sam rekao da želim igrati za Hrvatsku. I sadašnji izbornik Zorman i predsjednik rekli su mi: "Idi za onim što ti srce kaže".

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A što vam je, nakon Horvata, rekao novi izbornik Perkovac?

- Pitao me kakve su mi želje, motivacija. Rekao sam mu da su mi najveće moguće, da želim dokazati da mogu igrati i za Hrvatsku, onako kako igram za klub, mislim jako dobro. Dok me ruge i noge drže, spreman sam igrati za Hrvatsku. Netko će reći u malo kasnijim godinama, ali to nema veze...

Vatrene gledao na Trgu

Neki vas pišu Šoštarić, neki Šoštarič.

- S mekim sam "ć". Hrvatsko je prezime, a kako Slovenci imaju samo tvrdo "č", onda sam u osnovnoj školi bio Šoštarič. No i na slovenskom dresu mi je pisalo Šoštarić. I dosta me ljudi pitalo imam li kakve rodbinske veze s bivšim izbornikom ženske reprezentacije Nenadom, mislim da nemamo...

Hrvatski vam ide odlično?

- S majkom često razgovaram na hrvatskom, u klubu također jer imamo puno Balkanaca. Znam pjevati i Lijepu našu, a uvijek navijam za hrvatske reprezentacije osim kada igraju Slovenija i Hrvatska, tada sam neutralan, pa su me zafrkavali da nigdje ne pripadam, da sam u Sloveniji Slovenac, u Hrvatskoj Hrvat. Gledao sam i finale SP-a u 2018. na Jelačićevom trgu u hrvatskom dresu.

Mađarski ste progovorili?

- Više španjolski jer trener je pričao na španjolskom i engleskom, a ima nas ukupno 12 Balkanaca u klubu, pa se više našim jezikom koristimo.

Mario van rukometa?

- Obiteljski čovjek, imam suprugu, kćerkicu i sinčića i oni su mi na prvom mjestu.