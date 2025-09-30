Tko je Mark Kerr, UFC legenda koju glumi The Rock? Pobijedio je Cikatića na neuobičajen način

Životna priča Marka Kerra (53), američke ikone slobodne borbe, ponovno je u fokusu svjetske javnosti uoči izlaska filma The Smashing Machine. S Dwayneom Johnsomom The Rockom u glavnoj ulozi, film obećava necenzurirani prikaz vrtoglavog uspona, brutalnog pada i teške borbe s ovisnošću čovjeka koji je krajem 90-ih bio strah i trepet u ringu. Njegov nadimak, "Stroj za razbijanje", savršeno je opisivao nezaustavljivu silu koja je uništavala protivnike, no izvan svjetala reflektora, Kerr je vodio bitku sa znatno opasnijim neprijateljem - samim sobom.

Od hrvačkog pobjednika do MMA ikone

Prije nego što je postao sinonim za razornu snagu u slobodnoj borbi, Mark Kerrr bio je hrvački fenomen. Njegova dominacija na amaterskoj razini kulminirala je 1992. godine osvajanjem prestižnog NCAA Division I prvenstva, gdje je u finalu deklasirao buduću UFC legendu Randyja Couturea. Nakon što mu je za dlaku izmakao nastup na Olimpijskim igrama 1996., Kerr je svoju nevjerojatnu snagu i hrvačku tehniku odlučio unovčiti u tada još divljem i nereguliranom svijetu mješovitih borilačkih vještina, danas poznatom kao MMA.

Njegov ulazak na scenu bio je eksplozivan. U siječnju 1997. godine, na turniru World Vale Tudo Championship u Brazilu, Kerr je u jednoj večeri pobijedio trojicu protivnika i osvojio naslov. Njegov stil, temeljen na rušenju protivnika i žestokom ground and poundu, bio je nezaustavljiv. Ubrzo je prešao u UFC, gdje je nastavio dominaciju osvajanjem dva uzastopna turnira teške kategorije, UFC 14 i UFC 15. U samo nekoliko mjeseci, postao je jedan od najdominantnijih boraca na planetu, a nadimak "The Smashing Machine" postao je globalno poznat.

Zlatno doba u Japanu i meč s hrvatskom legendom

Zbog većih financijskih ponuda i globalne popularnosti, Kerr je, poput mnogih zvijezda tog doba, karijeru nastavio u Japanu, potpisavši za legendarnu promociju Pride. Tamo je njegov status dosegnuo vrhunac, a nizao je pobjede protiv velikana.

>>MEČ MOŽETE POGLEDATI OVDJE<<

Za hrvatsku publiku posebno je zanimljiv njegov drugi meč u Prideu, iz ožujka 1998. godine, gdje se suočio s hrvatskom kickboxing legendom Brankom Cikatićem. Cikatić je došao s ogromnim pedigreom iz kickboxinga, pa je Kerr iskoristio svoju hrvačku superiornost i pokušao prebaciti borbu na parter. Meč je, međutim, završio na kontroverzan način.

Tri je puta Cikatića pokušao srušiti američki borac, ali tri se puta za konopce uhvatio Cikatić i nakon toga su ga suci diskvalificirali.

Mračna strana slave: Borba s ovisnošću

Dok je u ringu djelovao nepobjedivo, iza kulisa se odvijala drama koja je prijetila uništenjem ne samo njegove karijere, već i života. Ogroman pritisak, konstantni bolovi od ozljeda i mentalni teret brutalnog sporta gurnuli su Kerra u pakao ovisnosti o lijekovima protiv bolova i opioidima. Njegova borba detaljno je prikazana u kultnom HBO-ovom dokumentarcu iz 2002. godine, također nazvanom "The Smashing Machine", koji je poslužio kao temelj za novi igrani film.

Dokumentarac je bez uljepšavanja prikazao Kerrovu spiralu propadanja, predoziranje koje je jedva preživio 1999. godine te turbulentan odnos s tadašnjom djevojkom Dawn Staples (koju u filmu glumi Emily Blunt). Njegova ovisnost postala je javna tajna, a utjecaj na njegove performanse bio je očit - pobjede su postajale sve rjeđe, a porazi sve teži.

"The Smashing Machine": Životna priča na velikom platnu

Novi film donosi sirov i intiman pogled na najturbulentnije razdoblje Kerrovog života. Dwayne Johnson je za ulogu prošao nevjerojatnu fizičku i mentalnu transformaciju, a kritičari već govore o izvedbi vrijednoj Oscara, koja ga prikazuje u potpuno drugačijem svjetlu od uobičajenih akcijskih uloga. Također, po prvi put nakon dugo vremena sam Rock ne podsjeća na sebe, već je u potpunosti prilagođen ulozi.

Autentičnosti filma pridonosi i angažman pravih boraca. Jedna od zanimljivijih uloga pripala je Satoshiju Ishiiju, hrvatsko japanskom borcu, koji se i sam uspješno natjecao u MMA-u. Ishii u svom glumačkom debiju tumači Ensona Inouea, poznatog borca s kojim se Kerr suočio na PRIDE Grand Prixu 2000. godine. U toj borbi, jednoj od posljednjih velikih pobjeda u svojoj karijeri, Kerr je slavio sudačkom odlukom.

Ostavština iskupljenja

Nakon 2000. godine, Kerrova karijera krenula je silaznom putanjom, s nizom poraza koji su označili kraj jedne ere. Ipak, njegova priča nije samo priča o padu. To je priča o preživljavanju, otpornosti i iskupljenju. Danas, Kerr živi povučenim životom, daleko od brutalnosti sporta koji ga je proslavio i gotovo uništio. Njegov nedavni ulazak u UFC-ovu Kuću slavnih donio mu je osjećaj mira i zatvaranja kruga, kao što je i sam rekao na pitanje koje mu je uputio The Rock.

Film The Smashing Machine predstavit će njegovu kompleksnu ostavštinu novoj generaciji, podsjećajući nas da su iza svakog nepobjedivog "stroja" često skrivene najdublje ljudske slabosti.

