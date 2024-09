Tko je Matia Barzić? Novi mladi 'vatreni' stasao u Atleticu: 'Da se pita tatu, bio bih u Hajduku'

Matía Barzić Gutiérrez (20) novo je ime na popisu izbornika Ivice Olića za utakmice hrvatske U-21 reprezentacije u nastavku kvalifikacija za Europsko prvenstvo i utakmice protiv Andore 11. listopada i Grčke 15. listopada u Koprivnici. Radi se o stoperu španjolskog drugoligaša Elchea rođenom 31. svibnja 2004. u Madridu koji uglavnom igra na lijevoj strani obrane, visok je 190 centimetara, igra desnom nogom, a iza njega je neobična obiteljska priča.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske U-21

VIDEO Hrvatska U-21 na Euru u Bukureštu | Video: 24sata/Video

Matía (ili Matija) sin je Splićanina Mate Barzića koji je u Londonu upoznao Španjolku Palomu, a nakon dva mjeseca boravka u gradu podno Marjana preselili su se u njen rodni grad Madrid. Osim Matíje, tamo im se rodila i kći Violeta (15) koja se bavi košarkom.

Barzić je dijete Atlética, prošao je njegovu nogometnu školu i prije dvije godine igrao za momčad do 18 godina, a u ljeto 2023. odlučio se za promjenu sredine i otišao u Elche u autonomnoj pokrajini Valenciji na obali Sredozemlja. Ovo su ga ljeto promaknuli u prvu momčad koja se natječe u La Ligi 2. Štoviše, bio je starter u prve četiri utakmice, a nije igrao samo u zadnjoj. Ugovor mu vrijedi do kraja ove sezone.

Statistika Matíje Barzića ove sezone

Foto: Sofascore za 24sata

- Došli smo u Atléticov kamp 2012. (kad je Matía imao osam, op.a.), imao je dres s Modrićevim preizmenom i brojem 14 na leđima. Odmah su mu rekli da ostane. Ne, nije to bio Realov dres, ne bi valjda u njemu pustili u kamp, haha. Bio je to hrvatski dres s potpisima Modrića, Pletikose, Ćorluke i Kranjčara. Nabavio sam ih jer sam radio u hotelu u kojem je jednom odsjela momčad Tottenhama, taj dres ima posebno mjesto za nas - objasnio je Matíjin otac Mate za tportal.

Mladi nogometaš otkrio je da je igrao na raznim pozicijama.

- Od braniča, veznog, krila do napadača, jedino golman nisam bio. Najbolji sam na poziciji veznog, zadnji ili prednji. U prvoj sezoni u Atléticu, dok smo igrali sa sedmoricom na terenu, zabio sam 26 golova, a u sljedećoj 40. Ali kako smo stasali i preselili se na veliki teren s 11 igrača, kao veznjak sam u prosjeku imao sedam, osam golova u sezoni i desetak asistencija - govorio je Matia Barzić 2021.

Foto: Profimedia

Olićev poziv nije prvi iz HNS-a koji je došao na njegovu adresu, bio je u kadru Hrvatske U-16 i U-17 kod Tomislava Rukavine 2019., igrao je u ljetnom kampu u Osijeku.

- Sjećam se da smo kao kadeti igrali protiv juniorskih prvaka Hrvatske, Osijeka, i izvukli 0-0. Naravno da mi je taj poziv bio velik motiv za daljnji rad - kazao je Matía koji govori hrvatski s dalmatinskim naglaskom i primjesama španjolskog.

Dok je bio u Atléticu, putovao je svaki dan 40 kilometara na trening u jednom smjeru.

- Naporno je biti na putu dva sata do kampa i natrag, ali ostalo je sjajno. Gode mi pohvale legende Atlética Ramóna Heredije, Argentinca koji je 1970-ih pisao povijest kluba, a sad je voditelj škole. Daje mi vrijedne savjete, imam dojam da sa mnom priča češće nego s drugima - govorio je Matía prije tri godine.

Dok je bio u tom velikanu, za seniore su igrali Mario Mandžukić, Šime Vrsaljko i Ivo Grbić.

- Mi mlađi smo na jednoj adresi, a seniori na drugoj i susret s njima je nažalost gotovo nemoguć. Ipak, sjećam se sezone u kojoj je Mandžukić bio igrač Atlética i osvojio španjolski superkup, a moja momčad je osvojila nekakav trofej, pa smo bili zajedno na maloj svečanosti. Pozdravio sam ga na hrvatskom jeziku, a on mi je lijepo odzdravio i poželio sreću. Grbića sam vidio jednom ili dvaput, Vrsaljka nisam.

Foto: Instagram

Idol mu je od Hrvata Mateo Kovačić, ali nije jedini.

- Jako mi se sviđa Marko Livaja, ipak je prvi igrač kluba za koji navija moj tata, haha. Naravno, od svjetskih igrača broj jedan je Lionel Messi.

Otac mu je prenio veliku ljubav prema Splitu i Hajduku.

- Volim doći u Split, to nam je obvezna destinacija kad sam slobodan, odemo i do Visa. Volim otići i na Poljud, baš sam 2019. prije odlaska u Osijek trenirao desetak dana s vršnjacima iz Hajduka. Tata me vodio i na neke utakmice, prva mi je bila protiv Uniree i ostala u sjećanju. Pomislio sam da bi lijepo bilo jednog dana zaigrati na tom stadionu. Da se tatu pita, već bih bio u Hajduku, ali mama je čvrsta i zasad ostajem u Madridu. No vidjet ćemo kako će se razvijati karijera i kamo će me nogometni put odvesti - govorio je Matía.

Bilo je to prije nego što je Madrid zamijenio Elcheom, a uskoro će opet u Lijepu Našu. Tko zna, možda u međuvremenu i uspije upoznati nekog od idola.